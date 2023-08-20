الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط فعال نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين 2023

سيارات المعاقين
سيارات المعاقين

رابط نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين 2023 .. ارتفعت معدلات الاستعلام والبحث خلال الساعات القليلة الماضية، عن الرابط الالكترونى للتعرف على نتائج الكشف الطبى للحصول على سيارة مخصصة للمعاقين تتناسب مع وضعهم الصحي، وذلك ضمن الخدمات الطبية المتعددة المقدمة للمواطنين، والحصول على نتيجة الكشف الطبي من خلال الموقع الالكتروني الرسمى للمجالس الطبية بوزارة الصحة والسكان.


نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين


إضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن رابط نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين، وذلك عقب زيادة معدلات الاستعلام والبحث عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك، عن نتائج الكشف الطبى للسيارات الخاصة بالمعاقين.

 

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إعلان نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين

 

كما أعلنت وزارتى التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، عن كافة الإجراءات اللازمة للحصول على
نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين، وأيضًا كافة الشروط المطلوبة للحصول على سيارة خالصة الضرائب والرسوم والجمارك، ومنها الاتى:

أولا.. يتم التقديم من خلال الموقع الالكتروني للمجالس.

ثانياً.. أن يكون مصرى الجنسية ولا يقل السن عن 18 عاماًاا للحصول على رخصة القيادة.

ثالثاً.. تسجيل السيارة بإسم المعاق فقط.

رابعاً.. اجتياز الكشف الطبي بنجاح.

خامساً.. تحديد موعد استلام السيارة تبعاً للحالة الطبية للمعاق.


رابط نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين


فى النهاية، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان، عن كافة الإجراءات والشروط المطلوبة للحصول على سيارة خالصة الجمارك ،وذلك عبر الموقع الالكتروني للمجالس الطبية المتخصصة، ومن خلال عدة خطوات بسيطة كالآتى:


أولا.. الدخول إلى الموقع الالكتروني للمجالس الطبية المتخصصة من هنأ.

ثانياً.. إختيار أيقونة ذوى الاحتياجات.

ثالثاً.. تحديد خدمة حصول على سيارة

رابعاً.. إدخال بيانات الراغب في إجراء الكشف الطبي اللازمة.

خامساً.. كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقماً.

سادساً.. تحديد المستشفى ووقت إجراء الكشف الطبي.

سابعاً.. كتابة بيانات التواصل مثل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، ثم حفظ الطلب.

فى الختام، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، توفير خدمات الحصول على سيارة معفلة من الضرائب والرسوم والجمارك لذوى الإحتياجات الخاصة، وذلك عقب إجراء الكشف الطبي اللازم، ووفقاً للشروط المطلوبة ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمجالس الطبية المتخصصة.

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