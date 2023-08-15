بدء صرف الدعم النقدى "تكافل وكرامة"

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" عن شهر أغسطس من خلال منافذ الصرف المنتشرة على مستوى المحافظات.

وشكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري، لمتابعة عملية صرف الدعم.

وأوضحت أن المشروطية تعمل من خلال عدة شروط منها الاهتمام بصحة الأم والطفل، حيث تتم زيارة الوحدة الصحية للأم والطفل 4 مرات سنويًا، لتلقي خدمات الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى أن نسبة حضور الأطفال بالمدارس تصل إلى 80% من الحضور الطبيعي، علاوة على عدم الزواج المبكر لأقل من 18 سنة.