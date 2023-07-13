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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رابط مفتوح.. الاستعلام عن نتيجة كشف سيارات المعاقين 2023/2024

كشف سيارات المعاقين
كشف سيارات المعاقين

ننشر لكم رابط الاستعلام عن نتيجة كشف سيارات المعاقين 2023/2024، حيث زاد البحث عنها عبر محركات البحث وخاصةً «جوجل»، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة عن خدمة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة لذوي الهمم لعام 2023-2024 أون لاين.

و نستعرض لكم خلال السطور التالية رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة كشف سيارات المعاقين 2023/2024، و الشروط المطلوبة.

رابط الاستعلام عن نتيجة كشف سيارات المعاقين 2023/2024

وفي هذا الإطار، نقدم لكم رابط الاستعلام هن نتيجة كشف سيارات المعاقين لعام 2023-2024، حيث يستطيع المواطنين الراغبين في الإستعلام عن النتيجة، بأن هناك عددًا من الخطوات التي يجب اتباعها، تتمثل فيما يلي:

خطوة أولي: تسجيل الدخول علي موقع المجالس الطبية المتخصصة الإلكتروني عبر الرابط التالي: http://www.smcegy.com/site/car.
خطوة ثانية: كتابة الرقم القومي والرقم السري للمواطن في الخانات المحددة.
خطوة ثالثة: الضغط على أيقونة «بحث».
خطوة رابعة: تظهر أمامك نتيجة الكشف الطبي في صفحة ويب جديدة.

شروط الحصول على سيارة المعاقين 2023

وفي هذا الصدد، حددت وزارة الصحة، في بيان سابق لها، مجموعة من الشروط الواجب توافرها للحصول على سيارة المعاقين 2023-2024 المعفاة من الجمارك، وجاءت الشروط كالآتي:

الشرط الأول- ألا يقل عمر المتقدم للحصول على سيارة المعاقين 2023 عن 18 عاما.
الشرط الثاني- أن تكون السيارة المجهزة مسجلة باسم الشخص المعاق وليس شخص آخر.
الشرط الثالث- يجب أن يجتاز المواطن الكشف الطبي كاملا.
الشرط الرابع- أن يكون المتقدم للحصول على سيارة المعاقين 2023 حاملًا الجنسية المصرية.
الشرط الخامس- ألا تزيد سعة السيارة اللترية عن 1600 cc.

رابط الاستعلام عن نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين 2023


الشرط السادس - يجب أن تكون التجهيزات الخاصة بسيارات المعاقين 2023 مطابقة للقانون الصادر من القومسيون الطبي.
الشرط السابع- اجتياز الكشف الطبي لمعرفة قدرة المواطن على قيادة السيارة.
الشرط الثامن- إرفاق تقرير اجتماعي من وزارة الشؤون الاجتماعية، لتحديد الوضع المالي للمواطن ومدى قدرته على الإنفاق على مستلزمات سيارة المعاقين 2023.
الشرط التاسع- و أكدت وزارة الصحة على ضرورة إدخال كافة البيانات المطلوبة على الموقع بشكل صحيح.

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رابط نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين 2023

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