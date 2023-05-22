يخضع المعاقين إلى كشف المجالس الطبية للحصول على سيارات المعاقين 2023، والتي توفرها الدولة لهذه الفئة في إطار توجهها إلى توفير حياة كريمة لهم بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أن عانوا لسنوات من التهميش.

وهناك بعض الخطوات الواجب اتباع للحصول على سيارات المعاقين حددتها وزارة التضامن الاجتماعي أبرزها كشف المجالس الطبية لاثبات أحقيته بها، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين .

رابط نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين 2023

توفر وزارة الصحة نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين للتعرف على قبول الطلب من عدمه للمتقدين للحصول على السيارة، ويمكن لهم الاطلاع على النتيجة من خلال الدخول عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة الإلكتروني .

أو الضغط مباشرة على الرابط التالي http://www.smcegy.com/site/Services/Default.aspx، ثم أدخل الرقم القومي والرقم السري للمواطن في الخانات المحددة، اضغط على أيقونة بحث، تظهر أمامك نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين في صفحة ويب جديدة.

حجز الكشف الطبى للحصول على سيارة المعاقين 2023

قبل ظهور نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين لابد أن يحجز المتقدم موعد حجز الكشف الطبى للحصول على سيارة المعاقين، ويتم ذلك الكترونيًا عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة أو الضغط على الرابط التالي :

http://car.smcegy.com/Register.aspx ، و يجب كتابة البيانات الشخصية وانتظار رساله على الموبايل لاستكمال اجراءات الحجز، ومنها الرقم القومي، رقم بطاقة الخدمات المتكامله، الاسم ، تاريخ الميلاد، الحالة الإجتماعية ، محافظة السكن، الوظيفة، رقم التليفون ويجب التأكد من رقم التليفون لانه سوف تصلك رساله قصيره لاستكمال الحجز، ثم كتابة نوع الإعاقة، ثم اضغط على حفظ البيانات .

وحددت وزارة التضامن شروط الحصول على سيارات المعاقين ومنها أن يبدأ سن الفرد المتقدم 18 سنة فأكثر، أن يكون مصري الجنسية، وأن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة، وسعة السيارك اللترية لا تزيد على 1600 cc، وأن تكون التجهيزات الخاصة بالسيارات مطابقة وفقا للقانون الصادر من القومسيون الطبي، ولا يمكن بيع السيارة قبل أن تمضي فترة 5 سنوات من تاريخ حصولها على إعفاء الجمارك الذي يسمح ببيعها.

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