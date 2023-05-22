الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تفعيل رابط الاستعلام عن صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة بالرقم القومى

عيادة
عيادة

تصدر رابط الاستعلام عن صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة بالرقم القومي عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة والسكان، قائمة بحث الكثير على موقع جوجل في مصر من قبل المواطنين المتقدمين بطلبات الحصول على قرار للعلاج.

 

الاستعلام عن صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة

وترصد "الدستور" في هذا التقرير رابط الاستعلام عن صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة بالرقم القومي عبر موقع وزارة الصحة والسكان، وخطوات الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول إلى موقع الاستعلام عن صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة من هنا.
  • تسجيل الرقم القومي الخاص بالمتقدم للحصول على القرار.
  • الضغط على الاستعلام.
  • كتابة اسم المريض كاملاً.
  • الانتظار قليلا حتى انتهاء التحميل وستظهر حالة القرار.

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كيفية التقديم على قرارات العلاج على نفقة الدولة

وحددت وزارة الصحة إجراءات التقديم للحصول على قرارات العلاج على نفقة الدولة من الفئات المستهدفة بالعلاج، وهي كالتالي:-

توجه المواطن إلى أقرب مستشفى حكومي بالمحافظة التابع لها.

إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص الحالة بواسطة تقرير اللجنة الثلاثية.

يسجل الموظف المختص في قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى بيانات المريض على موقع المجالس الطبية المتخصصة في حال موافقة اللجنة على العلاج على نفقة الدولة.

تتمثل البيانات المطلوبة للتسجيل على موقع المجالس الطبية المتخصصة في:-

  • صورة بطاقة الرقم القومي.
  • تقرير اللجنة الثلاثية.
  • التقرير الطبي والأبحاث الحديثة التي قام بإجرائها.
  • يتم ربطها على موقع المجالس دون تحميل أي مبالغ مالية.

 

الفئات المستحقة للعلاج على نفقة الدولة

حددت وزارة الصحة والسكان الفئات المستحقة للحصول على العلاج على نفقة الدولة والتي يمكنها التقديم بطلبات لاستخراج قرارات للعلاج على النحو التالي:-

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

المواطن الذي لا يملك أي تأمين صحي وليست له القدرة على تأمينه.

الأشخاص محدود الدخل من الفئات الأولى بالرعاية.

المواطنين الذين يعانون من أمراض نادرة يمكنها الاستفادة من هذه الخدمة.

مرضى الأمراض مزمنة مثل السرطان والأورام الخبيثة.

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