الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد زيارته له برفقة الأب بطرس دانيال..

حمزة العيلى يناشد المسؤولين بعلاج الفنان عمرو محمد على نفقة الدولة

زيارة الاب بطرس وحمزة
زيارة الاب بطرس وحمزة العيلى للفنان عمرو محمد

قام الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما، بزيارة الفنان عمرو محمد علي، الذي اشتهر بدور "شقشق" في مسلسل "أرابيسك"، وذلك بمصاحبة الفنان حمزة العيلي، والفنانة هند حسنى، للاطمئنان عليه ورفع روحه المعنوية ومساندته في شدته، خاصة بعد تدهور حالته الصحية مؤخرا اثر إصابته بمرض التصلب المتعدد والذي تسبب في غيابه عن الفن منذ عام 2006.

 

وفى لفتة إنسانية، قدم رئيس المركز للفنان عمرو محمد علي، مصحف شريف وآية قرآنية، طالبًا من الله أن يغمره ببركاته وخيراته ويحفظه من أي سوء.

 

من جانبه نشر الفنان حمزة العيلى، جانب من الزيارة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق قائلا: من بيت الفنان الجميل جداً الذي أمتعنا بفنه الرائع وشارك في أهم الأعمال الدرامية والسينمائية الفنان  عمرو محمد علي، بصحبة الإنسان الراقي المحترم صاحب الواجب دائماً والخلق الكريم الأب الغالي بطرس دانيال، والفنانة الجميلة صديقة عمرو منذ الطفولة هند حسني.

العيلى وعمرو محمد علي

وناشد «العيلى» المسئولين بتحمل تكلفة علاج الفنان على نفقة الدولة قائلا : «أرجو من السادة المسؤلين ولكل من يهمه أمر عمرو أن يتوفر لهذا الفنان (عزيز النفس)، كافة الرعاية والخدمة والعلاج فهو مصاب بمرض MS ( التصلب المتعدد ) منذ سنوات كبيرة وتكلفة علاج هذا المرض باهظة الثمن.. شفاه الله و عافاه وكل مريض يارب.. وبارك الله في الدكتور أشرف زكي و في كل محبين عمرو بإخلاص وإن شاء الله أتمنى أن يتوفر له العلاج أو السفر على نفقة الدولة.. دعواتكم الصادقة بشفائه وشفاء كل مريض آمين يارب العالمين».

منشور حمزة العيلى 

يذكر أن الفنان عمرو محمد علي، بدأ مشواره الفني طفلًا صغيرًا في منتصف الثمانينات، شارك في العديد من الأعمال الفنية، ومن أهم أفلامه (سارق الفرح، مستر كاراتيه، العذراء والعقرب)، ومن مسلسلاته (حكايات مجنونة، حواء والتفاحة، ريا وسكينة).

الاب بطرس دانيال الفنان عمرو محمد على الفنان حمزة العيلى عمرو محمد علي مرض التصلب المتعدد

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