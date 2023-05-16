طلعت خليل: هيكلة الأجور والعلاج على نفقة الدولة أبرز ملفات الحوار الوطني (فيديو)

قال طلعت خليل أمين عام حزب المحافظين، إن من أهم الملفات المطروحة للمناقشة هو هيكل الأجور الحالي وما يصيبه من خلل، برقم ٤٧٠ مليار جنيه في الموازنة الجديدة.

وناقش أمين عام حزب المحافظين، ملف العلاج على نفقة الدولة وتغطيته بقيمة ٨ مليارات جنيه وهذا لا يغطي كافة المواطنين الذين يكونوا في أمس الحاجة لتلقى العلاج المناسب لهم من منطلق تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوصى بإعفاء كل من يقل مرتبه عن ١٢٠٠٠ جنيه من الضرائب لاستقطاع قيمة إجمالية من ضرائب المرتبات برقم ١٣١ مليار جنيه من أصل تريليون و ٥٠٠ مليار من إجمالى قيمة الضرائب المفروضة، وهذا للوقوف بجانب المواطن المصري في ظل التضخم وارتفاع الأسعار في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية لتطبيق العدالة الاجتماعية.

وطمأن المواطنين بأن جلسات الحوار الوطني أساسها المواطن المصري وتحقيق رضاه والتخفيف عنه الأزمات التي يواجهها لتحقيق مبدأ الحماية والعدالة الاجتماعية.

يأتي ذلك في ظل انعقاد ثاني الجلسات النقاشية للحوار الوطني، المنعقدة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بالمحور الاقتصادي.

ومن المقرر أن تعقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويشكل الحوار الوطني مرحلة مهمة في مسار التحول الديمقراطي في مصر، وخطوة جادة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة، بحضور ممثلين عن كل المشاركين في الحياة السياسية من أطياف الشعب.