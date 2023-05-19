وكيل "صحة أسيوط" يشدد على تفعيل قرارات علاج نفقة الدولة

شدد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط بضرورة تفعيل قرارات العلاج على نفقة الدولة ومتابعة المطالبات الخاصة بها، وتكثيف المرور على منافذ تقديم الخدمة الطبية، والتأكد يوميا من إتباع كافة السياسات الخاصة بالتخلص الأمن من النفايات الطبية الخطرة، والجودة، ومكافحة العدوى، مطالبًا بسداد المديونيات الخاصة بالتخلص من النفايات الطبية الخطرة.

جاء ذلك خلال اجتماعات مكثفة عقدها مع قيادات المديرية وأعضاء المكتب الفني ومسئولي نفقة الدولة وصيادلة المستشفيات بحضور وكيل المديرية ومدير المكتب الفني ومدير الرقابة الداخلية وإدارة المتابعة ومدير إدارة الصيدلة والإمداد الدوائى، والتموين الطبى بالمديرية ومسئولي نفقة الدولة ، وذلك بمكتب وكيل الوزارة.

حيث تم عقد اجتماعات لكل منطقة على حدة، وتم مناقشة خطة العمل، واحتياجات كل مستشفى من أعمال الصيانة الخاصة بالمبانى، والأجهزة، والآلات، وغيرها من الموارد والاعتمادات المالية، ووضع حلول لمعوقات سير العمل، وتفعيل دور الهيئة الطبية بالمستشفى، ودور لجنة الدواء والتى مهمتها حصر الاحتياجات من الأدوية والعمل على توفيرها وترشيد استهلاك الدواء، وسداد أى مديونيات تخص شركات الأدوية.

تناولت الاجتماعات مناقشة توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، علي جميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية ، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمحافظة أسيوط .. بالإضافة إلي مناقشة الاحتياجات اللازمة لهذه المنافذ من الأصناف المختلفة من الأدوية والمستلزمات الطبية، مشددا على المراجعة والمتابعة الحثيثة للتأكد من عدم وجود أصناف راكدة بأي منفذ لتقديم الخدمة، مع توفير المخزون الاستراتيجي الكافي من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالأقسام الطبية الحرجة بالمستشفيات للفترة القادمة، وتوزيع كميات الأدوية علي المنافذ وفقاً لمؤشرات الأداء، كما وجه إدارة التفتيش المالي والإداري بالمديرية بمتابعة الإنتهاء من جميع المقايسات والتسويات في أسرع وقت.

كما ناقش وكيل الوزارة تفعيل عمل الأقسام الإقتصادية بالمستشفيات، ووضع هيكل تنظيمي للإشراف عليها، ومؤشرات الأداء بمنظومة العلاج على نفقة الدولة، وتفعيل قرارات العلاج، ومتابعة عمل اللجان الثلاثية بالمستشفيات، وأكد علي أهمية سرعة إدخال بيانات المرضى الخاضعين لمظلة التأمين الصحى أو العلاج علي نفقة الدولة على السيستم الخاص فور دخولهم لتلقي الخدمات الطبية بالمستشفيات.

وشدد وكيل وزارة الصحة بأسيوط، على مديرى المستشفيات بعدم السماح بتحويل الحالات الحرجة للمستشفيات الأخرى باستثناء تحويل الحالات للخدمات والتخصصات غير الموجودة بالمستشفى، كما وجه وكيل الوزارة بتخصيص لجنة من المديرية لوضع برنامج تدريبى لجميع الهيئات التمريضية بالمستشفيات والبدء الفورى بالجهاز الإشرافى والأقسام الحرجة، مع عقد اختبار تحريرى، ومن يثبت عدم قدرته على اجتياز الاختبار يتم ندبه للمستشفيات الأكثر ترددا لإثقال مواهبه وتدريبه، كما شدد بسرعة الانتهاء من إجراءات رفع الكهنة الموجودة بالمستشفيات.

جانب من الاجتماع

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