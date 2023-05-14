الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال الرقم القومى

الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة بالرقم القومى.. من المواضيع التي زاد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

الاستعلام عن قررات العلاج على نفقة الدولة من خلال الرقم القومي

كانت وزارة الصحة والسكان أعلنت من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي خطوات الحصول والاستعلام عن قررات العلاج على نفقة الدولة الخاصة بالمواطنين، وهى:

الدخول على رابط الخدمات الخاص بوزارة الصحة من خلال الضغط على هذا الرابط

http://wlms.smcegy.com

كتابة بيانات الرقم القومي خلال الخانات المخصصة لذلك للشخص الراغب في الحصول على العلاج المجاني.

- الضغط على كلمة "استعلام".

-تعرف على قرارات وزارة الصحة للعلاج على نفقة الدولة.

-يقوم المريض بالتوجه مباشرة إلى احدى مستشفيات الحكومة بالمحافظة التابع لها المريض.

- القيام بجميع الفحوصات الطبية بالمستشفى تمهيدا لإصدار قرار اللجنة الثلاثية للمريض للعلاج على نفقة الدولة.

- تسجيل بيانات المريض من خلال الموظف المختص على موقع الشبكة الالكترونية للمجالس الطبية.

- على المريض إحضار صورة بطاقة الرقم القومي.

- الحصول على التقرير الطبي وتقديمه للجنة الثلاثية.

- التقرير الطبي والأبحاث الطبية الحديثة.

تعرف على عدد الخدمات الطبية التي تم تقديمها للمواطنين

يناير الماضي أعلنت وزارة الصحة في بيان لها تم نشره على الموقع الإلكترونى للوزارة يفيد بأن تم تقديم مايقرب من 18 مليونا و700 ألف خدمة صحية للمواطنين بتكلفة تجاوزت 11 مليار جنيه من يناير 2022 وحتى يناير 2023،.

وأوضح اليبان أنه تم تحويل ربع مليون مريض لتخصصات جراحية.

منظومة العلاج على نفقة الدولة

وحسب بيان وزارة الصحة سالف الذكر فإنه هناك مليون و700 ألف مواطن صدر لهم قرارات علاج على نفقة الدولة بتكلفة 9 مليارات و800 مليون جنيه تشمل كل الجراحات المتقدمة.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن جهود مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة خلال عام 2022 حيث قدمت الخدمات العلاجية بالمجان لـ2 مليون و354 ألف مواطن من خلال 1841 قافلة طبية.