الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط الاستعلام عن بطاقات الخدمات المتكاملة 2023

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

وفرت الدولة المصرية، بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الهمم وأصحاب الإعاقات، لتسهل عليهم الحصول على الخدمات، ويرتبط الحصول على البطاقة إجراء كشف طبي للتأكد من نوع الإعاقة، وفقًا للاشتراطات التى حددتها مسبقًا، والتى تستعرضها “الدستور” في التقرير التالي.

رابط استعلام كشف طبي الخدمات المتكاملة 

للاستعلام عن الكشف الطبي للخدمات المتكاملة، وجهت وزارة الصحة والسكان المواطنين باتباع الخطوات التالية:
- الدخول عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة أو الضغط على الرابط التالي (من هنا).
- اضغط على الكشف أيقونة الكشف الطبي على طالبي بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة.
- قم باختيار استعلام.
-  قم بكتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا ثم اضغط بحث.
- ستظهر أمامك نتيجة الكشف الطبي للحصول على الخدمات المتكاملة، وعادةً ما تظهر نتيجة الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة خلال من 10 إلى 14 يومًا، ويتم ربط النتيجة بمكاتب التأهيل من خلال الربط الشبكي بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة.

طلب إحاطة لإدراج فاقدى العين الواحدة ضمن مستحقي بطاقة الخدمات المتكاملة

الإعاقات المتاح حصولها على بطاقات الخدمات المتكاملة

حددت وزارة الصحة والتضامن الاجتماعي الفئات المتاح لها الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين والتى تشمل؛ الإعاقات التي شملها المنشور الوزاري، وهي: بتر متعدد الأطراف أو بتر في طرف واحد، الشلل الرباعي، الشلل الدماغي، ضمور العضلات "شلل الأطفال في طرف أو أكثر"، حالات كف البصر، متلازمة داون والإعاقات الذهنية الأخرى "معدل ذكاء ٣٥ أو أقل"، الإعاقات المتعددة، طيف التوحد، القزامة.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم ملء استمارة الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وملء البيانات الأساسية، ويجب الذهاب في التاريخ والوقت المحدد لإجراء الكشف الطبي، مع تجهيز الأبحاث والأشعة التي طلبتها منك اللجنة وإعادة تحديد موعد آخر لإجراء الكشف الطبي، وبعد إتمام الكشف الطبي يتم مراجعة الأوراق واعتمادها وإرسالها لمكتب التأهيل.

وأضافت أنه يتم تحويل الطلب للتضامن، وإرسال التقارير الطبية الخاصة بالفئات المحددة إلى وزارة التضامن الاجتماعي ويجب الذهاب لمكتب التأهيل التابع لمحل إقامتك لاستكمال الإجراءات.

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