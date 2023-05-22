رابط استعلام تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي.. وموعد الصرف الشهري

رابط استعلام تكافل وكرامة محور البحث حاليا عبر المنصات الإلكترونية من قبل المواطنين الراغبين في الحصول على الدعم المالي الشهري التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والذي يهدف إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين من الأسر الأكثر احتياجا أو كبار السن ممن تخطوا الـ 65 عاما وليس لهم معاش تأميني أو الأطفال الأيتام.

رابط استعلام تكافل وكرامة 2023

استجابت وزارة التضامن الاجتماعي للخطة الرقمية التي تسعى الحكومة لتنفيذها لتقديم كافة الخدمات للمواطنين بشكل إلكتروني وذلك حيث يمكن معرفة كافة الإجراءات في دعم التكافل والكرامة التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يدخل المستعلم بياناته كاملة.

ويمكن للمواطنين المتقدمين ممن لم يتم الإعلان عن أسمائهم حق تقديم تظلم من خلال نفس الموقع الإلأكتروني وإرفاق كافة الأوراق التي تأكد استفاءه للشروط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين حيث يتم عمل بحث اجتماعي عن حالته من خلال مكتب التأمينات الاجتماعية في القرية أو المكان التابع لمحل سكنه.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2023

يتم صرف الدعم المالي الشهري تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر بالزيادة التاي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحماية الاجتماعية للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا أو كبار السن ممن تخطوا الـ 65 عاما وليس لهم معاش تأميني أو الأطفال الأيتام أو ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تسعى الدولة إلى توفير مستوى معيشي مناسب لهم.

ويمكن للمواطنين المتقدمين للحصول على الدعم المالي الشهري استخدام الموقع الإلكتروني أو عبر الخط الساخن على رقم 19680 حيث يستقبل مكالماتهم مجموعة مميزة من صفوة الموظفين من شأنهم إزالة المعوقات أمام كافة المواطنين.

المستندات المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

رابط استعلام تكافل وكرامة والأوراق المطلوبة للاستعلام تساؤلات يطرحها المواطينن عبر موقع التواصل الاجتماعي وهى كما يلي :-

صورة من بطاقة الرقم القومي.

شهادة ميلاد أفراد الأسرة.

قسمية الزواج او الطلاق.

شهادة وفاة الأب للأيتام.

صورة من بطاقة التموين.

القيد الدراسي للأطفال في المدارس.

التقرير الطبي لكبار السن ولذوي الاحتياجات الخاصة.

لإقرار الوصاية في حالة وفاة الأب.

اقرأ أيضا

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة