رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2023 بالرقم القومى

تصدر رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة لشهر مايو 2023 بالرقم القومي قائمة بحث الكثيرين من مستفيدي برنامج الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية في مصر خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو بداية من يوم الإثنين الموافق 15 من الشهر الجاري.

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة لشهر مايو

ويستعرض "الدستور" رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة لشهر مايو 2023 بالرقم القومي، وكيفية تسجيل الدخول إليها، في هذا التقرير عبر السطور التالية:

أولًا: تسجيل الدخول إلى رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة عبر رابط tk.moss.gov.eg.

ثانيًا: اختيار أيقونة الاستعلام عن تكافل وكرامة.

ثالثًا: تسجيل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا الخاص بالمتقدم للاستعلام.

رابعًا: اختيار نوع الخدمة المراد الاستعلام عنها بالضغط على الأيقونة الخاصة بها.

في حالة الرغبة في تقديم شكوى اضغط على أيقونة تسجيل شكوى.

اكتب الشكوى المراد تحريرها في الحقل المخصص لذلك ثم اضغط على تسجيل.

قيمة معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2023

سجل معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2023 للأسر المستفيدة 625 جنيهًا بدلًا من 500 جنيه خلال شهر مارس الماضي.

فيما سجل معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2023 للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة 562.5 جنيه بدلًا من 450 جنيهًا في شهر مارس الماضي.

وسجل معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2023 للأيتام 437.5 جنيه بدلًا من 350 جنيهًا في مارس 2023.

ويتم صرف معاش تكافل وكرامة في اليوم الخامس عشر من الشهر الميلادي، لإجمالي نحو 5.2 مليون أسرة، بعد زيادة أعداد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم

استعلام عن فيزا تكافل وكرامة 2023 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي