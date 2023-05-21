خطوات حجز قومسيون طبي تكافل وكرامة 2023 .. وقيمة المعاش الشهري

زاد البحث عن خطوات حجز قومسيون طبي تكافل وكرامة 2023 عبر المنصات الإلكترونية والتي تشترطه وزارة التضامن الاجتماعي على المتقدمين للحصول على الدعم المالي الشهري لكبار السن ولذوي الاحتياجات الخاصة ممن تنطبق عليهم الشروط وذلك لبيان درجة ونوع الإعاقة.

خطوات حجز قومسيون طبي تكافل وكرامة 2023

يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي كيفية حجز الكشف الطبي الذي يوضح حالة الراغبين في الحصول على المعاش الشهري من وزارة التضامن الاجتماعي في مبادرة حياة كريمة (تكافل وكرامة) وهى أحد الخطوات الهامة التي تمنح بموجبها الوزارة المعاش لكبار السن ممن تخطوا سن الـ 65 سنة و ذوي الاحتياجات الخاصة وهى كما يلي :-

الدخول عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة خدمات التكافل والكرامة من القائمة الرئيسية للموقع.

إدخال بيانات الشخص الراغب في الحصول على الدعم المالي الشهري بدقة.

تسجيل الرقم القومي للشخص المتقدم المكون من 14 رقم.

وضع علامة صح على الحالة الاجتماعية.

تحديد محافظة الإقامة والعنوان.

تحديد الاعاقة ودرجتها.

اختيار اسم المستشفى الراغب في إجراء الفحص بها.

تحديد موعد الكشف المناسب.

الضغط على كلمة حفظ.

قيمة معاش التكافل والكرامة الشهري للفئات المستحقة

تمنح وزارة التضامن الاجتماعي دعم مالي شهري للمواطنين ضمن المبادرة الرئيسية حياة كريمة والهادفة إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي للأفراد خاصة في القرى والنجوع حيث يتم تقسم الدعم إلى (كرامة) ويستفيد منه أصحاب الإعاقات وفقا لحالتهم المرضية حيث يتقاضون نحو 450 جنيه شهريا لمن تزيد إعاقتهم عن اكثر من 50% و الأيتام حيث يتقاضون شهريا نحو 350 جنيه و كبار السن ممن تخطوا سن الـ 65 سنة ويتقاضون نحو 450 جنيه شهريا.

فيما يتسفيد من دعم (تكافل) الذي يتم منحه للأسر والتي ليس لها أى دخل ثابت شهريا ولديهم أبناء في المراحل الدراسية المختلفة حيث يتقاضون 500 جنيه شهريا.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

عقب استكمال كافة خطوات حجز قومسيون طبي تكافل وكرامة 2023 يجب تحميل الأوراق اللازمة للحصول على المعاش الشهري ما يلي :-

قيد مدرسي لجميع الأطفال.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

صورة شهادة الميلاد المميكنة.

قسيمة الزواج أو الطلاق.

صورة من إقرار الوصية.

نتائج الفحص الطبي للمتقدمين.