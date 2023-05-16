الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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التضامن: قاعدة بيانات تكافل وكرامة تسجل 40 مليون مواطن

جريدة الدستور

قالت الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزير التضامن لشبكة الحماية و الأمان الاجتماعي، إن الدولة توسعت منذ 2014 في الاستثمار في البشر وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ، انطلاقاً من الالتزام الدستوري بالتأكيد على الحقوق الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية من خلال رؤية مصر 2023.

وأضافت خلال كلمتها بالجلسة الثانية للمحور الاقتصادي ضمن جلسات الحوار الوطني، مصر وضعت من خلال رؤيتها لـ 2023، مجموعة من الخطط متوسطة وطويلة الاجل من أجل توفير حياة كريمة لكل المصريين.

وأوضحت فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعي، فالوزارة غيرت في سياسيات الدعم النقدي من السياسات الشاملة الممثلة في الضمان الاجتماعي الي السياسات القائمة علي الاستهداف، كمثال :مشروع تكافل وكرامة، والذي بدأ العمل عليه من خلال دراسة معدلات الفقر عن طريق 10 مؤشرات تتعلق بالمستوي الاجتماعي والاقتصادي وكذلك الحالة الاجتماعي والصحة التعليم، ومن خلاله يتم استهداف المواطن ليدخل داخل المنظومة، وبالفعل نجحنا في انشاء قاعدة بيانات تكافل وكرامة ومسجل حوالي 40 مليون مواطن.

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