الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 26 مايو 2024 فى مصر

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

لم يتخط الريال السعودي سعره أمام الجنيه المصري في معاملات البنك المركزي المصري، حيث تداول للشراء عند  12.5468 جنيه وللبيع عند 12.5812 جنيه.

ننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 26 مايو 2024 وفق معاملات البنوك المصرية والأجنبية. 

سعر الريال السعودي في مصر اليوم 

سعر الريال السعودي في معاملات البنك المركزي المصري 

12.5468 جنيه للشراء

12.5812 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في معاملات البنك الأهلي المصري 

12.55 جنيه للشراء

12.58 جنيه للبيع 

سعر الريال السعودي في معاملات بنك القاهرة 

12.55 جنيه للشراء

12.58 جنيه للبيع 

سعر الريال السعودي في معاملات بنك الإسكندرية 

12.55 جنيه للشراء

  12.58 جنيه للبيع 

سعر الريال السعودي في معاملات بنك مصر 

12.55 جنيه للشراء

12.58 جنيه للبيع 

سعر الريال السعودي في معاملات بنك قناة السويس

12.50 جنيه للشراء

12.58 جنيه للبيع 

سعر الريال السعودي في معاملات البنك التجاري الدولي  CIB

12.49 جنيه للشراء

12.58 جنيه للبيع 

البنك المركزى يبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير

أسعار السلع على بطاقات التموين بعد تطبيق المنظومة الجديدة

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي 

استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي

1 ريال سعودي يساوي0.277 دولار أمريكي 

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أسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر 

دولار أمريكي 

47.0580 جنيه للشراء 

47.1845 جنيه للبيع 

يورو

51.0250 جنيه للشراء

51.1763 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى

59.8719 جنيه للشراء

60.0470 جنيه للبيع

دولار كنـدى 

34.4168 جنيه للشراء

34.5194 جنيه للبيع

كرون دانمركى

6.8384 جنيه للشراء

6.8572 جنيه للبيع

كرون نرويجى

4.4219 جنيه للشراء

4.4347 جنيه للبيع

كرون ســويدى

4.4022 جنيه للشراء

4.4148 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

51.4971 جنيه للشراء

51.6524 جنيه للبيع

100 ين يابانى

30.0249 جنيه للشراء

30.1114 جنيه للبيع

دينــار كويتى

153.2036 جنيه للشراء

153.8207 جنيه للبيع

درهم إماراتى  

12.8112 جنيه للشراء

12.8467 جنيه للبيع

دولار اســـترالى

31.2418 جنيه للشراء

31.3352 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

124.7198 جنيه للشراء

125.2608 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى

122.2413 جنيه للشراء

122.6017 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى

12.9068 جنيه للشراء

12.9485 جنيه للبيع

دينـار أردنـى

66.2789 جنيه للشراء

66.6448 جنيه للبيع

يوان صينى

6.4987 جنيه للشراء

6.5171 جنيه للبيع

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أسعار السلع على بطاقات التموين بعد تطبيق منظومة الصرف الجديدة

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أسعار الدواجن اليوم السبت في بداية التعاملات الصباحية

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سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 26 مايو 2024 فى مصر

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