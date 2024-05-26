سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 26 مايو 2024 فى مصر
لم يتخط الريال السعودي سعره أمام الجنيه المصري في معاملات البنك المركزي المصري، حيث تداول للشراء عند 12.5468 جنيه وللبيع عند 12.5812 جنيه.
ننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 26 مايو 2024 وفق معاملات البنوك المصرية والأجنبية.
سعر الريال السعودي في مصر اليوم
سعر الريال السعودي في معاملات البنك المركزي المصري
12.5468 جنيه للشراء
12.5812 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في معاملات البنك الأهلي المصري
12.55 جنيه للشراء
12.58 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في معاملات بنك القاهرة
12.55 جنيه للشراء
12.58 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في معاملات بنك الإسكندرية
12.55 جنيه للشراء
12.58 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في معاملات بنك مصر
12.55 جنيه للشراء
12.58 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في معاملات بنك قناة السويس
12.50 جنيه للشراء
12.58 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في معاملات البنك التجاري الدولي CIB
12.49 جنيه للشراء
12.58 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي
استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي
1 ريال سعودي يساوي0.277 دولار أمريكي
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أسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر
دولار أمريكي
47.0580 جنيه للشراء
47.1845 جنيه للبيع
يورو
51.0250 جنيه للشراء
51.1763 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
59.8719 جنيه للشراء
60.0470 جنيه للبيع
دولار كنـدى
34.4168 جنيه للشراء
34.5194 جنيه للبيع
كرون دانمركى
6.8384 جنيه للشراء
6.8572 جنيه للبيع
كرون نرويجى
4.4219 جنيه للشراء
4.4347 جنيه للبيع
كرون ســويدى
4.4022 جنيه للشراء
4.4148 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
51.4971 جنيه للشراء
51.6524 جنيه للبيع
100 ين يابانى
30.0249 جنيه للشراء
30.1114 جنيه للبيع
دينــار كويتى
153.2036 جنيه للشراء
153.8207 جنيه للبيع
درهم إماراتى
12.8112 جنيه للشراء
12.8467 جنيه للبيع
دولار اســـترالى
31.2418 جنيه للشراء
31.3352 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
124.7198 جنيه للشراء
125.2608 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
122.2413 جنيه للشراء
122.6017 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
12.9068 جنيه للشراء
12.9485 جنيه للبيع
دينـار أردنـى
66.2789 جنيه للشراء
66.6448 جنيه للبيع
يوان صينى
6.4987 جنيه للشراء
6.5171 جنيه للبيع