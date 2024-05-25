أسعار الدواجن اليوم السبت في بداية التعاملات الصباحية

شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت استقرارًا ملحوظًا في بداية التعاملات الصباحية، حيث سجلت نفس أسعارالأغلاق في البورصة في نهاية الأسبوع الماضي، وقد شهدت أسعار الدواجن حالة من التراجع خلال الفترة الماضية نتيجة إلى زيادة الأفراجات الجمركية للاعلاف والتي تمثل 85 % من حجم تربية الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم السبت 25 مايو 2024

وتقدم الدستور الي متابعيها أسعار الدواجن اليوم في مستهل التعاملات الصباحية السبت 25 مايو 2024 داخل البورصة الرئيسية للدواجن والتي جاءت كالتالي:-

أعلنت بورصة الدواجن عن استقرار أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت لتسجل أسعارها في المزرعة سعر 90 جنيهًا بعدما ليصل سعرها إلى المستهلك بـ 102 جنيهًا.

أسعار الفراخ الأمهات اليوم السبت

الفراخ الأمهات: سجلت أسعارها اليوم ارتفاع ملحوظ مع بداية الأسبوع حيث سجلت أسعارها مع نهاية الأسبوع الماضي سعر 75 جنيه للكيلو مقابل أسعار اليوم والتي سجلت سعر 85 جنيهًا للكيلو في المزرعة، و 95 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي اليوم السبت 25 مايو 2024

الدواجن الساسو (الفراخ الحمراء): أعلنت بورصة الدواجن عن أستقرار أسعارها في مستهل التعاملات الصباحية داخل البورصة لتسجل أسعارها اليوم 100 جنيهًا للكيلو في المزرعة، 110 جنيهًا للمستهلك، بينما أستقرات أسعار الفراخ البلدي اليوم السبت لتسجل اسعارها 120 جنيهًا للكيلو في المزرعة، 130 جنيهًا للمستهلك.

أسعار مجزات الدواجن اليوم السبت

كيلو البانيه: 230 جنيهًا في الأسواق الشعبية، وقد يختلف السعر من مكان إلي أخر.

كيلو الأوراك، والتي يتراوح بين 95 و150 جنيهًا للكيلو وذلك بحسب المنطقة.

الكبد والقوانص: سجلت أسعارها اليوم استقرار في الأسواق الشعبية ليتراوح سعرها بين 88 و95جنيهًا بحسب المنطقة.

الأجنحة: سجلت أسعارها اليوم استقرار في الأسواق الشعبية ليتراوح سعرها بين 70 و80 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم السبت

- كرتونة البيض الأحمر: تتراوح بين 122 و125 جنيهًا

- كرتونة البيض الأبيض: تتراوح بين 118 و125 جنيهًا.

- كرتونة البيض البلدي: تباع للمستهلك بسعر يبدأ من 125 جنيهًا.

اقرأ أيضا

الكندوز البلدي بـ350 جنيها.. أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق