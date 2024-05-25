سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى السبت 25-5-2024 فى مصر

يتصدر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 25-5-2024 في مصر محركات البحث العالمية مع دخول الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة للبنك المركزي المصري، والدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي وتوافر سيولة دولارية في البنوك تكفي احتياجات الأسواق المصرية.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 25-5-2024 في مصر

نعرض للقراء سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 25-5-2024 وفقا للوحة التعاملات المالية المحدثة للبنوك المصرية حيث تشهد أسعار الصرف للعملة الخضراء استقرار ملحوظ حيث جاءت كما يلي:-

الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 47.15 جنيه للشراء و47.10 جنيه للبيع.

الدولار في بنك الإسكندرية إلى نحو 47.15 جنيه للشراء و47.10 جنيه للبيع.

الدولار في بنك القاهرة بنحو 47 جنيه للشراء و47.04 جنيه للبيع.

الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 47.10 جنيه للشراء و47 جنيه للبيع.

الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 47.10 جنيه للشراء و47.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

في المصرف العربي الدولي وصل الدولار الأمريكي إلى نحو 46.10 جنيه للشراء و47 جنيه للبيع.

في البنك العقاري المصري يتداول الدولار الأمريكي بنحو 47.20 جنيه للشراء و47.22 جنيه للبيع.

في بنك الكويت الوطني سجل الدولار الأمريكي نحو 47.15 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

في البنك المتحد سجل الدولار نحو 47.10 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس سجل الدولار نحو 47.20 جنيه للشراء و47.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

الدولار في بنك مصر بنحو 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

الدولار في البنك الأهلي المصري عند مستوى 47.15 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.



أسعار العملات في مصر اليوم

قيمة اليورو الأوروبي بنحو 50.77 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني بنحو 59.22 جنيه للشراء و59.42 جنيه للبيع.

الريال السعودي عند مستوى 12.41 جنيه للشراء و12.45 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي بنحو 151.73 جنيه للشراء و152.28 جنيه للبيع.

الدرهم الاماراتي بنحو 12.68 جنيه للشراء و12.71 جنيه للبيع.