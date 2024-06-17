الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أخبار فاتتك|موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري وأسعار الدواجن اليوم الإثنين

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

موعد مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى

تتجه أنظار جماهير الزمالك صوب ملعب برج العرب بالإسكندرية، اليوم الإثنين، لمتابعة مباراة فريقهم أمام المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري نايل.

ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتدعيم موقفهما بجدول ترتيب الدوري.

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إسعاد يونس عن علاقتها بـ"شريهان": مصلحة أبنائنا فوق أى شىء

كشفت الفنانة إسعاد يونس، كواليس وتفاصيل علاقتها بالنجمة شريهان، الذي جمعهما زوج واحد، قائلة: "مصلحة أبناءنا فوق أي شيء".

وقالت إسعاد يونس، في حوارها على قناة "صدى البلد": "هناك حالة التسامي فوق الظرف، وتحديد الهدف الأهم، وهو أولادنا، هم حياتنا، وأهم ما نملك".

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عبد الحليم قنديل يكشف لـ"الشاهد" كواليس حادث اختطافه

قال عبد الحليم قنديل، الكاتب الصحفي، إن واقعة الاختطاف التي حدثت لي كانت في 2 نوفمبر عام 2004، حيث كنت لا أملك سيارة حتى وقتنا هذا، فقد اقترح علي زميلي في جريدة العربي محمد حماد توصيلي لمسكني في منطقة فيصل.

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أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين ثانى أيام عيد الأضحى 2024

يحرص الكثيرون على معرفة أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين ثاني أيام عيد الأضحي 2024 عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم وجود حالة من الاستقرار، ليسجل سعر الفراخ البلدي من مبلغ 121 لـ 129 جنيهًا للكيلو.

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مقتل 8 عسكريين.. تحقيق أولى يكشف تفاصيل استهداف مدرعة الجنود الإسرائيلية برفح

أظهر تحقيق أولي أجراه الجيش الإسرائيلي، أنّ المدرعة التي كانت تنقل الجنود في مخيم تل السلطان بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وقتل فيها السبت، 8 عسكريين، تعرضت لصاروخ مضاد للدروع قصير المدى.

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