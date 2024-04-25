تراجع 10 جنيهات.. سعر البيض اليوم الخميس 25 – 4 -2024 فى مصر

سجل سعر البيض اليوم الخميس تراجع بنحو ١٠ جنيهات في المزرعة بعد قيام بعض الدعوات من المواطنين بمقاطعة البيض بعد أن وصل سعر كرتونة البيض إلى 165 جنيه، رغم مبادرات مجلس الوزراء إلى تخفيض أسعار السلع الأساسية.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر البيض اليوم الخميس 25 – 4- 2024 في مصر

سعر كرتونة البيض للمستهلك

رغم التراجعات التي سجلتها سعر كرتونة البيض في مصر والتي وصلت إلى ١٠ جنيهات إلا أنها تراجعت بنحو ٨ جنيهات حتى تصل إلى المستهلك، وتراجع سعر البيضة بنحو ربع جنيه، وجاء سعر كرتونة البيض للمستهلك كالتالي:

سعر البيض البلدى 150 جنيه للكرتونه

سعر البيض الأحمر 155 جنيه للكرتونه

سعر البيضة أحمر: 5.25جنيه.

سعر البيضه البلدي: 5جنيه

وقال رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، عبدالعزيز السيد، إن دعوات المقاطعة جاءت نتيجة ارتفاع أسعار كرتونة البيض والتي وصلت إلى 165 جنيهًا للطبق، فى حين تطرحه وزارة الزراعة في منافذها بـ 140 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض جملة

تراجع سعر كرتونة البيض جملة بنحو ١٠ جنيهات، وجاء سعرها كالتالي:

البيض الأبيض: 136 جنيه

البيض الأحمر: 138 جنيه

البيض البلدي: 121 جنيه

وكان اتحاد منتجي الدواجن قد قرر تخفيض أسعار البيض، ما بين 10 و15 ٪ ولم يطبق منتجي البيض هذه المبادرة رغم تراجع أسعار الخامات.

وجاء سعر كرتونة البيض في الشركات كالتالي: