تراجع 10 جنيهات.. سعر البيض اليوم الخميس 25 – 4 -2024 فى مصر
سجل سعر البيض اليوم الخميس تراجع بنحو ١٠ جنيهات في المزرعة بعد قيام بعض الدعوات من المواطنين بمقاطعة البيض بعد أن وصل سعر كرتونة البيض إلى 165 جنيه، رغم مبادرات مجلس الوزراء إلى تخفيض أسعار السلع الأساسية.
وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر البيض اليوم الخميس 25 – 4- 2024 في مصر
سعر كرتونة البيض للمستهلك
رغم التراجعات التي سجلتها سعر كرتونة البيض في مصر والتي وصلت إلى ١٠ جنيهات إلا أنها تراجعت بنحو ٨ جنيهات حتى تصل إلى المستهلك، وتراجع سعر البيضة بنحو ربع جنيه، وجاء سعر كرتونة البيض للمستهلك كالتالي:
سعر البيض البلدى 150 جنيه للكرتونه
سعر البيض الأحمر 155 جنيه للكرتونه
سعر البيضة أحمر: 5.25جنيه.
سعر البيضه البلدي: 5جنيه
وقال رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، عبدالعزيز السيد، إن دعوات المقاطعة جاءت نتيجة ارتفاع أسعار كرتونة البيض والتي وصلت إلى 165 جنيهًا للطبق، فى حين تطرحه وزارة الزراعة في منافذها بـ 140 جنيهًا.
سعر كرتونة البيض جملة
تراجع سعر كرتونة البيض جملة بنحو ١٠ جنيهات، وجاء سعرها كالتالي:
البيض الأبيض: 136 جنيه
البيض الأحمر: 138 جنيه
البيض البلدي: 121 جنيه
وكان اتحاد منتجي الدواجن قد قرر تخفيض أسعار البيض، ما بين 10 و15 ٪ ولم يطبق منتجي البيض هذه المبادرة رغم تراجع أسعار الخامات.
وجاء سعر كرتونة البيض في الشركات كالتالي:
|المنتج
|بيض أبيض
|بيض أحمر
|رشاد حمزة
|148 جنيه
|150 جنيه
|البنا
|148 جنيه
|150 جنيه
|الصحراوي
|136 جنيه
|138 جنيه
|الزراعي
|138 جنيه
|140 جنيه
|الصالحية
|0 جنيه
|145 جنيه
|قويسنا
|140 جنيه
|141 جنيه
|كمشيش
|0 جنيه
|159 جنيه
|انشاص
|136 جنيه
|140 جنيه
|شوشة
|156 جنيه
|156جنيه