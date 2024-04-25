الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

تراجع 10 جنيهات.. سعر البيض اليوم الخميس 25 – 4 -2024 فى مصر

البيض
البيض

سجل سعر البيض اليوم الخميس تراجع بنحو ١٠ جنيهات في المزرعة بعد قيام بعض الدعوات من المواطنين بمقاطعة البيض بعد أن وصل سعر كرتونة البيض إلى 165 جنيه، رغم مبادرات مجلس الوزراء إلى تخفيض أسعار السلع الأساسية.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر البيض اليوم الخميس 25 – 4- 2024 في مصر

 

سعر كرتونة البيض للمستهلك 

 

رغم التراجعات التي سجلتها سعر كرتونة البيض في مصر والتي وصلت إلى ١٠ جنيهات إلا أنها تراجعت بنحو ٨ جنيهات حتى تصل إلى المستهلك، وتراجع سعر البيضة بنحو ربع جنيه، وجاء سعر كرتونة البيض للمستهلك كالتالي: 

 

سعر البيض البلدى 150 جنيه للكرتونه 

سعر البيض الأحمر 155 جنيه للكرتونه

سعر البيضة أحمر: 5.25جنيه.

سعر البيضه البلدي: 5جنيه 

 

وقال رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، عبدالعزيز السيد، إن دعوات المقاطعة جاءت نتيجة ارتفاع أسعار كرتونة البيض والتي وصلت إلى 165 جنيهًا للطبق، فى حين تطرحه وزارة الزراعة في منافذها بـ 140 جنيهًا.

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سعر كرتونة البيض جملة 

تراجع سعر كرتونة البيض جملة بنحو ١٠ جنيهات، وجاء سعرها كالتالي: 

        

البيض الأبيض: 136  جنيه

البيض الأحمر: 138  جنيه

البيض البلدي: 121   جنيه

وكان اتحاد منتجي الدواجن قد قرر تخفيض أسعار البيض، ما بين 10 و15 ٪ ولم يطبق منتجي البيض هذه المبادرة رغم تراجع أسعار الخامات.

 

وجاء سعر كرتونة البيض في الشركات كالتالي: 

المنتجبيض أبيضبيض أحمر
رشاد حمزة148 جنيه150 جنيه
البنا148 جنيه150 جنيه
الصحراوي136 جنيه138 جنيه
الزراعي138 جنيه140 جنيه
الصالحية0 جنيه145 جنيه
قويسنا140 جنيه141 جنيه
كمشيش0 جنيه159 جنيه
انشاص136 جنيه140 جنيه
شوشة156 جنيه156جنيه 

 

 

 

 

 

 

 

 

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