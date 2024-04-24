رئيس "شعبة الدواجن": اتجاه شعبى لمقاطعة البيض بعد ارتفاع أسعاره

كشف عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، عن وجود اتجاه شعبى لمقاطعة بيض المائدة، نتيجة الارتفاع فى أسعاره.

وحمّل “السيد” التجار مسئولية ارتفاع أسعار البيض، حيث وصلت لـ 165 جنيهًا للطبق، فى حين تطرحه وزارة الزراعة في منافذها بـ 140 جنيهًا.

وقال: "المبادرة التى أعلن عنها اتحاد منتجى الدواجن بتخفيض الأسعار، ما بين 10 و15 ٪ لم تطبق على البيض حتى الآن، وهذا أزعج كثيرًا من المواطنين، خاصة مع تراجع أسعار الخامات».

وأضاف أن أسعار الدواجن مستقرة الآن، بعد تراجعها بشكل ملحوظ من 115 جنيهًا للكيلو إلى 75 جنيهًا للكيلو، وهو سعر عادل سواء للمنتج أو المستهلك، مشيرًا إلى أن سوق الأعلاف شهدت تراجعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، مع زيادة الإفراجات الجمركية، وتحرير سعر الصرف.

وأشار إلى أنه يجب على منتجى الدواجن، خفض أسعار البيض، حتى يتماشى مع أسعار الدواجن فى الأسواق، مطالبًا بفرض رقابة مشددة على الأسواق، لمكافحة ما وصفه بجشع التجارة.