الأربعاء 24 أبريل 2024
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مصر

أسعار مبالغ فيها رغم حل الأزمات.. حملات المقاطعة تصل "البيض"

عبدالعزيز السيد
عبدالعزيز السيد

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن الشعبة رصدت دعوات واسعة من المواطنون إلى مقاطعة البيض، بعد الارتفاعات المبالغ فيها من قبل التجار في أسعاره ووصلت إلى 165 جنيها للطبق، فيما توفره وزارة الزراعة في منافذها بـ140 جنيها فقط.

أوضح السيد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المبادرة التي أعلن عنها اتحاد منتجي الدواجن بتخفيض الأسعار ما بين 10 إلى 15% لم تتطبق على البيض حتى الأن، الأمر الذي أزعج كثير من المواطنون خاصة أن وزارة الزراعة تبيع طبق البيض بأقل من أسعار التجار الذين يبيعون بين 155 إلى 165 جنيها، وهو سعر مرتفع خاصة مع تراجع أسعار الخامات.

تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن 

وأضاف السيد أن أسعار الدواجن الآن مستقرة بشكل كبير، بعد تراجع ملحوظ من 115 جنيها إلى 75 جنيها لليكلو، وهو سعر عادل سوء للمنتج أو المستهلك، مشيرًا إلى أن سوق الأعلاف شهد تراجعا كبيرا خلال الفترة الماضية، نتيجة زيادة الإفراجات الجمركية، إضافة إلى تحرير سعر الصرف الذي تسبب في استقرار أسعار الدولار.

أكد أنه يجب على منتيجي الدواجن خفض أسعار البيض حتى يتماشي مع أسعار الدواجن في الأسواق، مطالبا بضرورة وجود رقابة شديدة على الأسواق، للسيطرة على جشع التجارة وضمان استمرار تراجع الأسعار.

أكد عبد العزيز السيد أن استقرارالسوق وتوفير الأعلاف يشجع صغار المربيين على العودة مرة أخرى للعمل وزيادة الإنتاجية من البيض والدواجن، موضحا أن أسعار الدواجن والبيض تعتمد على العرض والطلب، ومع زيادة المعروض سيكون هناك استقرارفي الأسواق مع تراجع الأسعار.

مقاطعة البيض وزارة الزراعة طبق البيض اتحاد منتجي الدواجن تبيع طبق البيض

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