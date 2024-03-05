الثلاثاء 05 مارس 2024
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اقتصاد

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر

سبائك ذهب
سبائك ذهب

يختلف سعر سبائك الذهب حسب نوع الشركة المصنعة لها ووزن السبيكة، وتراجعت سعر سبائك الذهب مع التراجعات الكبيرة التي سجلتها أسعار الذهب في مصر بعد إتمام صفقة رأس الحكومة والتي تخطت 1000 جنيه في سعر جرام الذهب، وتعرض الدستور في التقرير التالي  أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر.

سبائك الذهب تبدأ من كام جرام؟

تبدأ سبائك الذهب من 1 جرام وتصل حتى كيلو ذهب، وجميع سبائك الذهب عيار 24 ولكن يختلف سعرها من شركة لشركة وذلك للوزن الواحد.

وتعد سبائك الذهب من الاستثمارات التي يرغب فيها المواطنين نظرًا لقلة مصنعيتها. 

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سعر سبيكة الذهب btc اليوم 

 

أسعار سبائك الذهب اليوم بى تى سي عيار 24 وزن 5 جرام: 18600 جنيه

سعر سبيكة الذهب btc اليوم  50 جرام: 183935 جنيها

أونصة 31.10 جرام من بى تى سى : 115505 جنيهات

أسعار سبائك الذهب اليوم بى تى سي 100جرام : 371060 جنيها

سعر سبيكة الذهب btc اليوم وزن 20 جرام : 74345 جنيها

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تى سى وزن 10 جرام : 37185 جنيها

 

سعر الذهب اليوم عيار 21

واصل الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري تراجعه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وتراجع بقيمة 10 جنيهات، لتستمر سلسلة التراجعات التي بدأها منذ إنعقاد صفقة رأس الحكمة، وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 21  - أكثر الذهب المتداول في السوق المصري: 

2890 جنيه للبيع  

2820 جنيه للشراء

وقد يصل إلى 3000 جنيه بعد إضافة قيمة المصنعية والتي تختلف من محل صاغة لآخر حيث تتراوح بين 60 جنيها حتى 100 جنيه، وتلجأ بعض محلات الصاغة إلى حسابها بنسبة 6 % من سعر جرام الذهب. 

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5-3-2024 فى مصر بالجنيه المصري والدولار

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أسعار سبائك الذهب اليوم سعر الذهب اليوم عيار 21 سعر سبيكة الذهب btc رأس الحكمة سعر جرام الذهب

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