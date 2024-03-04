الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير ذهب ومجوهرات: ارتفاع جديد فى أسعار الذهب مع منتصف شهر رمضان المقبل

الذهب
الذهب

قال أمير رزق، خبير الذهب والمجوهرات، إن ارتفاع أسعار الذهب الفترة الماضية كانت مرتفعة للغاية وغير مبررة.

ارتفاع أسعار الذهب 

وأكد أمير زرق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن أسعار الذهب ارتفعت مرة أخرى اليوم ليسجل جرام الذهب لأكثر من 2800، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الذهب على الشاشة العالمية.

وأضاف في حديثه أن الذهب في حالة انخفاضه بصورة كبيرة يتم تهريبه من مصر، لذا ارتفاع الذهب كان أمرًا حتميًا.

التوقف عن الشراء 

وتابع: "يجب التوقف عن الشراء أو البيع حتى بداية رمضان المقبل، حتى يحدث استقرار في مؤشرات الأسواق، حيث من الممكن أن يرتفع أسعار الذهب في منتصف شهر رمضان المقبل بسبب الإقبال على الشراء في رمضان حتى أيام العيد".

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