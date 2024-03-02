سعر الذهب عالميا بالدولار.. أسعار السبائك الذهبية في مصر

سعر الذهب عالميا بالدولار في البورصة محور اهتمام الملايين من المواطنين حاليا، وذلك عقب الانهيار الذي هز سوق المعدن النفيس في مصر خلال الأيام المضاية منذ توقيع صفقة رأس الحكمة بشراكة إماراتية وتوفير سيولة دولارية في كافة البنوك المصرية حاليا.

سعر الذهب عالميا بالدولار

ارتفاع سعر الذهب عالميا بالدولار حيث كشفت بيانات مؤشرات أسعار المستهلكين تباطؤ معدلات التضخم على أساس سنوي بالمؤشرين الرئيسي والأساسي حيث سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في يناير 2.8 % والذي جاء سلبي للدولار وإيجابي للذهب حيث سجلت أونصة الذهب 2084 $ للبيع و2083 $ للشراء بمعدل هبوط وصل إلى 2 نقطة.

فيما تشهد الأسعار في الصاغة المصرية انخفاض نتيجة انهيار السوق الموازي والذي سجل صباح اليوم 45 جنيه ويتوقع الخبراء اتخفاض الفارق بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي بقيمة 5 جنيهات خلال الأيام المقبلة وذلك عقب التدفقات الدولارية من استثمارات تطوير مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.

أسعار السبائك الذهبية في مصر

سجلت سعر سبائك الذهب وزن 1 جرام في محلات الصاغة المصرية نحو 3343 جنيه.

سجلت سعر سبائك الذهب وزن 2.5 جرام في محلات الصاغة المصرية نحو 8357 جنيه.

سجلت سعر سبائك الذهب وزن 5 جرام في محلات الصاغة المصرية نحو 16715 جنيه.

سجلت سعر سبائك الذهب وزن 10 جرام في محلات الصاغة المصرية نحو 33430 جنيه.

سجلت سعر سبائك الذهب وزن 20 جرام في محلات الصاغة المصرية نحو66865 جنيه.

سجلت سعر سبائك الذهب وزن 50 جرام في محلات الصاغة المصرية نحو 167142 جنيه.

سجلت سعر سبائك الذهب وزن 100 جرام في محلات الصاغة المصرية نحو334285 جنيه.

أسعار أعيرة الذهب المختلفة في الصاغة

سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة المصرية نحو 3291.4 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية نحو 2880 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة المصرية نحو 2468.5 جنيه.

سجل سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية نحو 23040 جنيه.

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