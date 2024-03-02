سعر الذهب اليوم السبت 2-3-2024 فى مصر للبيع والشراء

تراجع سعر الذهب اليوم السبت 2-3-2024 في مصر للبيع والشراء داخل محلات الصاغة رغم ارتفاع أسعار المعدن النفيس في البورصة العالمية بسبب تعزيز بيانات مؤشر أسعار المستهلكين وتباطؤ معدلات التضخم مما تسبب في توجيهات الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 2-3-2024

يستعرض الدستور سعر الذهب اليوم السبت 2-3-2024 في مصر للبيع والشراء داخل محلات الصاغة المصرية بدون إضافة رسوم المصنعية والضرائب والدمغة وهى كما يلي:

سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 في الصاغة

البيع 3297.25 جنيه.

الشراء 3240 جنيها.

بمعدل هبوط وصل إلى 5.75 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 22 في الصاغة

البيع 3022.5 جنيه.

الشراء 2970 جنيها.

بمعدل هبوط وصل إلى 5.25 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 في الصاغة

البيع 2885 جنيها.

الشراء 2835 جنيها.

بمعدل هبوط وصل إلى 5 نقطة.



سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 في الصاغة

البيع 2472.75 جنيه.

الشراء 2430 جنيها.

بمعدل هبوط وصل إلى 4.25 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 14 في الصاغة

البيع 1923 جنيها.

الشراء 1890 جنيها.

بمعدل هبوط وصل إلى 3.25 نقطة.



سعر الذهب اليوم بالدولار

سجلت اونصة الذهب والتي تزن نحو 31.1 جرام في البورصة العالمية

البيع 2051$.

الشراء 2050$.

بمعدل صعود وصل إلى 4 نقاط.



سجل سعر جنيه الذهب في الصاغة

البيع 23080 جنيها.

الشراء 22680 جنيها.

بمعدل هبوط وصل إلى 40 نقطة.



سعر الذهب في مصر بالمصنعية

تختلف مصنعية الذهب وفقا الأعيرة المختلفة المتعارف عليها في الصاغة المصرية وجودة المصنعية ومن محل للآخر حيث أقرت هيئة الموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية المصنعية والضرائب والدمغة كما يلي:-

مصنعية جرام الذهب من عيار 24 بلغت نحو 50 _ 60 جنيها.

مصنعية جرام الذهب من عيار 21 بلغت نحو 70 _ 80 جنيها.

مصنعية جرام الذهب من عيار 18 بلغت نحو 100 _ 120 جنيها.

اقرأ المزيد

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024