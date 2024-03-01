مع بداية أول أيام شهر مارس يحرص المواطنين على معرفة سعر السكر في التموين وأسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024 عبر جوجل، حيث تبدأ الحكومة من اليوم الجمعة 1 مارس تطبيق قرارات وضع حد أقصى لسعر 7 سلع رئيسية وهي السكر والزيت وسلعة الأرز والمكرونة والجبنة وكذلك اللبن والفول.

سعر السكر في التموين.. أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024

كشفت وزارة التموين في مصر، أنّ اليوم الجمعة، هو ميعاد صرف السلع التموينية في شهر مارس 2024، إذ يتاح للمواطنين من مستفيدي البطاقات التموينية، صرفها من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، بدءًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءً على مستوى الجمهورية.

حقيقة زيادة التموين في رمضان 2024

كشف الدكتور أحمد كمال، بصفته المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، حقيقة تداول الأخبار عن زيادة التموين في شهر رمضان 2024، بقيمة مبلغ 100 جنيه على البطاقة الواحدة.

وأوضح "كمال"، في تصريحات صحفية، أن زيادة الدعم بمبلغ 100 على بطاقات التموين سيتم تحديده وفقا للموازنة العامة من مجلس الوزراء، ولكن إلى الآن لا يوجد أي جديد فيما سيخص زيادة الدعم.

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موعد صرف التموين لشهر مارس 2024

يصرف المواطنين السلع التموينية لشهر مارس لعام 2024، في يوم الجمعة الموافق 1 مارس 2024، من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وكافة فروع الشركات التابعة لوزارة التموين بداية من الساعة 9 صباحا للساعة 9 مساء.

أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024

لم تُعلن وزارة التموين في مصر عن أي تغيير في أسعار السلع التموينية لشهر مارس في 2024؛ لذا فمن الجدير بالذكر أن سيتم صرفها بذات أسعار السلع التموينية في شهري فبراير ويناير، طبقا للآتي: