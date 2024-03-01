الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الزراعة": 274 منفذا ثابتا.. وتخفيضات أسعار السلع تصل لـ50%

منافذ وزارة الزراعة
منافذ وزارة الزراعة

أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة، أن مبادرة من "خير مزارعنا لأهالينا" تلبي رغبات المواطنين وتساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطن، مشيرًا إلى أن لديهم 274 منفذ ثابتة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى المنافذ المتحركة، كما سيتم افتتاح النسخة الخامسة من المعرض والأسعار تبدأ فيها التخفيضات من 20% وتصل في بعض السلع لـ50%.

أسعار السلع في منافذ وزارة الزراعة

وأضاف مستشار وزير الزراعة، أن افتتاح المعرض سيكون يوم السبت 2 مارس في كل المحافظات ومستمر طوال شهر رمضان، مؤكدًا أن لديهم 200 سلعة داخل المنافذ، والأسعار أقل بكثير من السوق بسبب عدم وجود تجار وحلقات وسيطة.

واستكمل: "الدواجن تأتي من المزرعة للمواطن مباشرة، وسعر الدواجن نزل، والفراخ تباع في الخارج بـ130 جنيهًا، وعندنا تباع بـ100 جنيه ومفيش دواجن مجمدة ولكن مبردة اللي هي إنتاج اليوم، وسعر الدجاج 100 جنيه والزيت عندنا بـ65 جنيهًا، والسكر بـ27 جنيهًا، والأرز ب30 جنيهًا". 

الزراعة مبادرة خير مزارعنا لأهالينا وزارة الزراعة أسعار السلع تخفيضات أسعار السلع

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

ماتت قتلا أم قهرا.. القصة الكاملة لوفاة نيرة صلاح طالبة جامعة العريش

بعد عودتها للحياة.. حديقة الأندلس بطنطا مقصد أهالي الغربية للتنزه

سعر الذهب اليوم الجمعة 1-3-2024 فى مصر للبيع والشراء

هل أتمت الحكومة صفقة بيع شركة "وطنية"؟ متحدث مجلس الوزراء يحسم الجدل

"الزراعة": 274 منفذا ثابتا.. وتخفيضات أسعار السلع تصل لـ50%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: وثقنا إطلاق الدبابات "الإسرائيلية" النار بكثافة تجاه المدنيين الفلسطينيين

حسين دعسة

خيط الدم يمتزج مع خيط الطحين

د هند جاد

العنف ضد المرأة.. كلاكيت العقلية الذكورية المتخلفة!

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «3 - 3»

وائل لطفي

جمعية مكافحة «السرسجية»

منى رجب

حتى لا تتكرر مأساة حبيبة

ماجد حبته

توقيت زيارة البرهان

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكي: دعوات وقف حرب غزة ليس لها فرصة لوقف الهجوم الإسرائيلي

ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة شارع الرشيد إلى 104 شهداء و760 مصابًا

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70