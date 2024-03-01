"الزراعة": 274 منفذا ثابتا.. وتخفيضات أسعار السلع تصل لـ50%

أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة، أن مبادرة من "خير مزارعنا لأهالينا" تلبي رغبات المواطنين وتساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطن، مشيرًا إلى أن لديهم 274 منفذ ثابتة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى المنافذ المتحركة، كما سيتم افتتاح النسخة الخامسة من المعرض والأسعار تبدأ فيها التخفيضات من 20% وتصل في بعض السلع لـ50%.

أسعار السلع في منافذ وزارة الزراعة

وأضاف مستشار وزير الزراعة، أن افتتاح المعرض سيكون يوم السبت 2 مارس في كل المحافظات ومستمر طوال شهر رمضان، مؤكدًا أن لديهم 200 سلعة داخل المنافذ، والأسعار أقل بكثير من السوق بسبب عدم وجود تجار وحلقات وسيطة.

واستكمل: "الدواجن تأتي من المزرعة للمواطن مباشرة، وسعر الدواجن نزل، والفراخ تباع في الخارج بـ130 جنيهًا، وعندنا تباع بـ100 جنيه ومفيش دواجن مجمدة ولكن مبردة اللي هي إنتاج اليوم، وسعر الدجاج 100 جنيه والزيت عندنا بـ65 جنيهًا، والسكر بـ27 جنيهًا، والأرز ب30 جنيهًا".