الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

التموين تشكر الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفيرها السكر التمويني والحر بالأسواق

وزير التموين
وزير التموين

وجه  الدكتور علي المصيلحي  وزير التموين والتجارة الداخلية الشكر للشركة القابضة للصناعات الغذائية علي مجهودات الشركة في توفير واتاحة سلعة السكر التمويني والحر بالأسواق، وكذلك دور الشركة في توفير كافة السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية ومعارض اهلًا رمضان بكافة محافظات الجمهورية.

كما  اكد  المصيلحي  انه بمجرد الاعلان عن مشروع تطوير رأس الحكمة انخفض سعر الدولار فى الأسواق لافتا إلى انه فى القريب العاجل ستنخفض أسعار السلع بمجرد ضخ العملة الأجنبية   وتوفيرها للمستوردين لافتا إلى ان الوزارة توفر كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن باسعار مخفضة من 15 إلى 30 %.

 

وزير التموين يتفقد معرض "أهلًا رمضان" الرئيسى بأرض المعارض (فيديو)

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدة وزير التموين عقب  افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء م  معرض اهلا  رمضان " 2024  الرئيسى بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض  المعارض بمدينة نصر لتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الغذائية،   بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وأيمن العشرى رئيس غرفة القاهرة التجارية حيث  يستقبل المعرض الجمهور  اعتبارا  من  غدا  الخميس.


واطمأن رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بالمعرض، على توافر مساحات للتخزين بالمعرض، وكفاءة منظومة سلاسل الامداد لضمان تدفق السلع والاحلال الفوري لما يتم بيعه؛ وذلك لضمان استمرار تواجد كافة المعروضات، كما اطمأن أن السلع المعروضة بنفس الجودة والتعبئة لكنها بأسعار مخفضة، موجها بأن تكون متاحة للمواطنين فقط وليس للتجار، وبأن يتم توافر مختلف السلع والمنتجات في جميع معارض المحافظات طوال أيام المعرض.
 

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وزير التموين: تنظيم معارض"أهلًا رمضان " بجميع المحافظات


وشدد  على  توافر كافة السلع الغذائية وبكميات كبيرة سواء من خلال معارض اهلا رمضان بالمحافظات المختلفة او منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قائلا:" بطمئن المواطنين بتوفير جميع السلع للمواطنين وبكميات كبيرة

أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه يتم تنظيم معارض "أهلا رمضان" في كافة المحافظات لتوفير السلع الأساسية والرمضانية بخصومات تصل إلى 30%، لافتا إلى أن المعرض الرئيسي بالقاهرة يتم إقامته على مساحة 6000 متر، متضمنا 124 جناحا لعدد من الشركات والجهات المشاركة، وهي: الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، وجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وأمان بوزارة الداخلية، وكبرى شركات القطاع الخاص، التي تقدم السلع الأساسية وتشمل السكر، والزيت، والألبان ومنتجاتها، والمكرونة، والفول، والعدس، والأرز، بالإضافة إلى السلع الرمضانية من بلح وياميش، وغيرها بأعلى جودة وبأسعار مخفضة، مشيرا في الوقت نفسه إلى.

الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية القابضة للصناعات الغذائية اتاحة سلعة السكر التمويني السكر التمويني والحر معارض اهلا رمضان محافظات الجمهورية

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