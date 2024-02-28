الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير التموين يتفقد معرض "أهلاً رمضان" الرئيسي بأرض المعارض (فيديو)

معارض اهلًا رمضان
معارض اهلًا رمضان

قام الدكتور علي مصيلحي وزير التموين بجولة تفقدية للاجنحة المشاركة في معرض"اهلاً رمضان" في أرض المعارض بمدينة نصر، بعد لحظات قليلة من افتتاحه بشكل رسمي من قبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.

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وتطرح وزارة التموين السكر الحر داخل معارض أهلًا رمضان 2024 بسعر 27 جنيهًا للكيلو، والزيت بـ65 جنيهًا للعبوة 800 ميلي، والأرز 30 جنيهًا، واللحوم بأسعار تبدأ من 250 جنيهًا للكيلو، كما تطرح الدواجن بسعر 100 جنيه للكيلو.

وشددت وزارة التموين على وجود متابعة مستمرة لتوفير جميع السلع الغذائية واللحوم بمعارض "أهلًا رمضان" 2024على مستوى الجمهورية، بحد أدنى 3 معارض رئيسية داخل كل محافظة.

كما تطلق وزارة التموين العديد من المنافذ المتنقلة بالميادين والمناطق النائية، بالإضافة إلى الشوادر وتوفير السلع بنفس تخفيضات أهلًا رمضان 2024.

ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية خلال معارض "أهلا رمضان"

وأصدر وزير التموين تعليماته للقابضة الغذائية بضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية خلال إقامة معارض “أهلًا رمضان” على مستوي الجمهورية، لافتًا إلى استمرار التنسيق مع الغرف التجارية والمحافظين، لمتابعة ضخ السلع بصفة يومية بمعارض أهلًا رمضان.

وأشار وزير التموين إلى توافر كميات كبيرة من السلع الأساسية لتأمين احتياجات المواطنين، ومواجهة زيادة الإقبال المتوقع على شراء السلع الغذائية خلال الشهر الكريم.

وتضخ القابضة الغذائية، التابعة لوزارة التموين، 55 ألف طن سكر بكل المعارض على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى 8200 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة، و2500 طن دواجن مجمدة.

معارض اهلًا رمضان
معارض اهلًا رمضان
الدكتور علي مصيلحي معرض أهلا رمضان المعارض بمدينة نصر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

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