أسعار مخفضة وسلع متوفرة.. أماكن 15 فرعا لمعرض "أهلا رمضان" بالإسكندرية

تعمل الدولة على رفع العبء عن المواطن، وتنفيذ العديد من المبادرات الهامة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، وتعد معارض “أهلًا رمضان” من أهم المبادرات التي ينتظرها المواطنين قبل الشهر الكريم لتوافر السلع الغذائية بتخفيضات حقيقية عن مثيلاتها في الأسواق.

وتستقبل محافظة الإسكندرية شهر رمضان المبارك هذا العام بالعديد من الفروع لمعرض أهلًا رمضان التي لاقت إقبالًا كبيرًا من أهالي عروس البحر المتوسط.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ أن سلسلة المعارض التي تم افتتاحها خلال الأيام الماضية تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وأشار الشريف إلى حرص المحافظة لإقامة معارض أهل رمضان على مستوى الأحياء ليستفاد منها أكبر قدر ممكن من المواطنين، مشيدًا بالدور الفعال والكبير للجهات والشركات المشاركة بتلك المبادرة.

وثمن جهود الدولة المصرية من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين، موضحًا أن المعارض تضم مجموعة من السلع الأساسية والاستراتيجية تقل في أسعارها عن مثيلاتها خارج المعرض بنسبة تخفيضات تصل إلى 30% في بعض السلع.



أماكن معارض أهلا رمضان بالإسكندرية

1-معرض اهلا رمضان بأرض المعارض القديمة بالسيوف.

2-معرض أهلا رمضان ببرج العرب القديم.

3-معرض أهلا رمضان أسفل كوبري أبيس بالطريق الزراعي.

4- معرض أهلا رمضان أسفل كوبري محرم بك.

5- معرض أهلا رمضان بمنطقة سيدي جابر الكائن خلف محطة القطار.



معارض أهلا رمضان بالمجمعات الاستهلاكية

1- مجمع وهدان بالمنشية.

2- مجمع الأزاريطة بالأزاريطة.

3-مجمع كمال الجويلى بمنطقة رشدى.

4- مجمع جناكليس شارع أبو قير.

5- مجمع السيوف شارع جمال عبد الناصر. السيوف. 6- مجمع أبو العباس بمنطقة بحرى.

7 - مجمع أبو طالب بمنطقة أبو قير.

8- مجمع البيطاش العجمى.

9 - مجمع بشاير الخير بمنطقة بشاير الخير 1. 10-مجمع سيدى مسعود بالعامرية.



يشارك في معرض "أهلا رمضان" هذا العام بالإسكندرية مجموعة من الشركات المساهمة والسلاسل التجارية، والتي قامت بعرض كافة السلع الأساسية من (الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة والألبان بمنتجاتها، واللحوم والدواجن والفاكهة والخضراوات) بجودة عالية وأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات.

معارض أهلا رمضان بالإسكندرية

معارض أهلا رمضان بالإسكندرية

معارض أهلا رمضان بالإسكندرية

معارض أهلا رمضان بالإسكندرية

معارض أهلا رمضان بالإسكندرية

معارض أهلا رمضان بالإسكندرية

معارض أهلا رمضان بالإسكندرية