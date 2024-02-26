الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

خصومات تصل لـ30%.. افتتاح "أهلا رمضان" في الإسكندرية

معرض اهلا رمضان بالإسكندرية
معرض اهلا رمضان بالإسكندرية

افتتحت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم الاثنين، معرض "أهلا رمضان" أسفل كوبري أبيس بالطريق الزراعي، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والمهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، بمشاركة 35 عارضًا من الشركات.

وشارك في الافتتاح أحمد حسن نائب رئيس غرفة الإسكندرية، والدكتور ياسر المناوشي أمين الصندوق بغرفة الإسكندرية، وأعضاء مجلس الإدارة محمود مرعي، وأشرف أبو إسماعيل، وأحمد الكاتب، والمهندس البديوي السيد.

ويضم المعرض 35 شركة متنوعة للمواد الغذائية، بتخفيضات على السلع، حيث تتراوح نسب الخصم على السلع ما بين 10 إلى 30٪، ويستقبل المعرض المواطنين يوميًا من العاشرة صباحًا، حتى العاشرة مساءً.

وكانت قد شهدت الإسكندرية افتتاح معرضين رئيسيين لـ"أهلاً رمضان" بجانب 10 مجمعات استهلاكية بالإسكندرية، حيث تم افتتاح المعرض الأول، أسفل كوبري محرم بك بجوار جراج الترام، والمعرض الثاني بمنطقة سيدي جابر الكائن خلف محطة القطار.

أما معارض "أهلا رمضان" بالمجمعات الاستهلاكية تضم: مجمع وهدان بالمنشية - مجمع الازاريطة بالازاريطة -مجمع كمال الجويلى بمنطقة رشدى - مجمع جناكليس شارع أبو قير - مجمع السيوف شارع جمال عبد الناصر السيوف - مجمع أبو العباس بمنطقة بحرى - مجمع أبو طالب بمنطقة أبو قير - مجمع البيطاش العجمى - مجمع بشاير الخير بمنطقة بشاير الخير - مجمع سيدى مسعود بالعامرية.

وتضم معارض "أهلا رمضان" العديد من الجهات العارضة للسلع الغذائية المختلفة والمرتبطة بشهر رمضان المبارك، حيث يشارك بالمعرض شركة اسكندرية للزيوت والشركة العامة لتجارة الجملة التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والعديد من الشركات والسلاسل التجارية والسوبر ماركت للقطاع الخاص

ويشمل المعرض عرض السلع الغذائية من: السكر - الأرز-  الزيوت- المكرونات-  الزبيب-  البلح- السمن - اللحوم المجمدة - الدواجن - البيض - البلح - التمور - الخضر والفاكهة - الصابون - المنظفات. 

معرض اهلا رمضان بالإسكندرية
معرض اهلا رمضان بالإسكندرية
معرض اهلا رمضان بالإسكندرية
معرض اهلا رمضان بالإسكندرية
معرض اهلا رمضان بالإسكندرية
معرض اهلا رمضان بالإسكندرية
معرض اهلا رمضان بالإسكندرية
معرض اهلا رمضان بالإسكندرية
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