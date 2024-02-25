الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يطلق المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"

مبادرة 100 مليون
مبادرة "100 مليون شجرة" بالإسكندرية

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، التي تستهدف زراعة 60 ألف شجرة، وتأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وتماشيًا مع جهود الدولة المصرية في مواجهة التغيرات المناخية.

وثمّن اللواء محمد الشريف جهود جميع القائمين على المبادرة، موضحًا أن محافظة الإسكندرية نجحت في المرحلة الأولى من المبادرة في زراعة (278229) شجرة، سواء بالجهود الذاتية ودعم المجتمع المدني أو ما تم توريده من وزارة الإنتاج الحربي، وذلك في المواقع التي حددتها وزارة التنمية المحلية في المدارس، والمستشفيات، ومراكز الشباب، والطرق العامة، والمحاور الرئيسية بالإسكندرية.

ووجّه "الشريف" بالبدء في تنفيذ المرحلة الثانية، مع ضرورة متابعة كافة الأشجار التي تمت زراعتها في المرحلة الأولى دوريًا للحفاظ عليها، والتأكد من تحقيق المبادرة أهدافها في مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء لتحسين الصحة العامة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة، والأستاذ محمد خضر الحلواني مدير عام الإدارة العامة للحدائق المركزية.

مراجعة أعمال الرصف والوقوف على المعوقات وسبل تذليلها

وكان قد التقى اللواء محمد الشريف، أمس، عددًا من رؤساء شركات الرصف بالإسكندرية، لمراجعة أعمال الرصف والوقوف على المعوقات وسبل تذليلها.

وأصدر المحافظ تعليماته بالتنسيق الكامل بين جميع الأجهزة المعنية والمتابعة المستمرة لأعمال الرصف، والوقوف على أي ملاحظات قد تطرأ أثناء تلك الأعمال ومراجعتها فورًا مع المختصين.

وشدد على التأكد من كفاءة أعمال الرصف المنفذة وفقًا للمقاييس المنصوص عليها، مؤكدًا أنه لن يتم استلام أي أعمال للرصف غير مطابقة للمواصفات.

وقال الشريف إن المحافظة بجميع أجهزتها تعمل على رفع كفاءة الطرق لتحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية وتسهيل حركة النقل، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن السكندري.

وبناء على توجيهات المحافظ، أعقب ذلك عقد اجتماع موسع برئاسة اللواء خالد جمعة،  السكرتير العام بالمحافظة، وحضور رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة المعنية، وذلك لوضع الحلول العاجلة والفورية لسرعة إنهاء أعمال رفع كفاءة الطرق.

وأضاف اللواء خالد جمعة أنه تقرر، غدًا الأحد، إطلاق إشارة البدء في أعمال رفع كفاءة الطرق بأحياء شرق ووسط ومطلع كوبري محرم بك، ومدخل 6 أكتوبر، وذلك كمرحلة أولى.

مبادرة 100مليون شجرة بالإسكندرية
مبادرة 100مليون شجرة بالإسكندرية
مبادرة 100مليون شجرة بالإسكندرية
مبادرة 100مليون شجرة بالإسكندرية
مبادرة 100مليون شجرة بالإسكندرية
مبادرة 100مليون شجرة بالإسكندرية
مبادرة 100مليون شجرة بالإسكندرية
مبادرة 100مليون شجرة بالإسكندرية
محافظ الإسكندرية المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة المرحلة الثانية مواجهة التغيرات المناخية

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