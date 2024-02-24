السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان

احتفالية ليلة النصف
احتفالية ليلة النصف من شعبان

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مساء اليوم، الاحتفال بليلة النصف من شعبان، الذي نظمته مديرية الأوقاف بالإسكندرية، بمسجد الإمام البوصيري.

وهنأ محافظ الإسكندرية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شعبان داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على شعب مصر بالخير والرخاء.

وخلال الاحتفال، كرم محافظ الإسكندرية عددًا من مديري إدارات الأوقاف الفرعية، مقدمًا لهم الشكر على جهودهم المبذولة في خدمة الدعوة والمجتمع.

جاء ذلك بحضور؛ الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، ودكتور إبراهيم الجمل مدير منطقة وعظ الإسكندرية ورئيس لجنة الفتوى، والمهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة.

تحويل القبلة دروس وعبر

وجاءت خطبة الجمعة أمس، تحت عنوان" تحويل القبلة دروس وعبر"، حيث ادي الائمة بأوقات الإسكندرية الخطبة بجميع مساجد المحافظة مع الالتزام بموضوع الخطبة ووقتها.

وقال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل أوقاف الإسكندرية، خلال خطبة الجمعة، أن تحويل القبلة جاء جبرًا لخاطر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث استجاب له ربه تبارك وتعالى واعطاه ما تمناه فقال سبحانه "قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها"، وأن تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام دليل على رفعة شأن المسجدين ولذلك اخترهما الله عزوجل ليكونا قبلة للمسلمين.

كما أكد على أن المسلم لابد وأن يسير في طريقه إلى الله عز وجل وحماية أمته وبناء وطنه ولا يلتفت للمثبطين ولا الحاقدين ولا المسيئين كما قال تعالى "سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم". 
 

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محافظ الإسكندرية ليلة النصف من شعبان مديرية الأوقاف مسجد الإمام البوصيري تحويل القبلة دروس وعبر

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