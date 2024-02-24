أشدها "عوة " و"الحسوم".. آخر نوات شتاء الإسكندرية

مع بدء العد التنازلي لانتهاء فصل الشتاء، واستقبال فصل الربيع، مازالت الإسكندرية على موعد مع 4 نوات تهب على عروس البحر المتوسط، خلال شهر مارس المقبل، وتتزامن 3 منها مع أيام شهر رمضان المبارك، ليختتم موسم النوات بالمدينة الساحلية والذي يتضمن 16 نوة شتوية وممطرة.

نوات شهر مارس

مع بداية شهر مارس وبالتحديد في في ثانِ أيام الشهر بحسب جدول النوات تهب على الإسكندرية نوة السلوم، والتي تكون نوة ممطرة يصحبها رياح شديدة قادمة من مدينة السلوم وتستمر لمدة يومين.

-نوة الحسوم وهي النوة الأشد خلال شهر مارس وتتعرض لها الإسكندرية بداية من اليوم التاسع وتكون ممطرة يصاحبها رياح جنوبية غربية، وتستمر لمدة 7 أيام.

-نوة الشمس الكبيرة تهب على المحافظة في 18 مارس، وتستمر لمدة يومين ويصاحبها رياح شرقية، ولا تكون ممطرة غالبًا وتسطع فيها الشمس.

-نوة عوة وبرد العجوزة، آخر النوات الشتوية الباردة تأتي في 24 مارس وتستمر لمدة 6 أيام، يصاحبها رياح شرقية.



وشهدت الإسكندرية على مدار فصل الخريف والشتاء، 12 نوة بداية من نوة غسيل البلح في سبتمبر 2023، وحتى نوة الشمس الصغيرة في النصف الأول من فبراير الجاري والتي شهدت أمطار غزيرة ثلجية أحيانًا فضلا عن ضربات الرعد والبرق ونشاط الرياح وانخفاض رجات الحرارة.

واتخذت محافظة الإسكندرية خلال النوات الشديدة العديد من الإجراءات، حيث رفعت حالة الطوارئ والاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية والحيوية مع تكثيف التواجد الميداني لشركة الصرف الصحي والأحياء للتعامل مع أي تداعيات طارئة للنوات.

أشد النوات التي شهدتها الإسكندرية

خلال شتاء 2023-2024، تعرضت الإسكندرية للعديد من النوات الشديدة والتي من بينها نوة المكنسة وقاسم، ونوات الفيضة الصغرى والكبرى، ونوة الكرم غزيرة الأمطار والتي استمرت ل10آيام متتالية، بالإضافة لنوة الشمس الصغيرة.