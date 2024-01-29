بينها "الحسوم وبرد العجوزة".. باقي نوات الإسكندرية في شتاء 2024

تتعدد نوات الشتاء التي تتعرض لها المدن الساحلية وخاصة مدينة الإسكندرية، التي تتأثر بشكل كبير بتداعيات النوات المختلفة أكثر من المحافظات الأخرى، حيث تهب النوات بشدتها على عروس المتوسط فتتساقط الأمطار الغزيرة وترتفع أمواج البحر وتزداد حركة الرياح وتتوقف الملاحة والصيد أثناء بعضها.



أمطار نوة الكرم على الإسكندرية

وبالتزامن مع نوة الكرم التي تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة ورياح مع انخفاض درجات الحرارة التي تصل حد الصقيع، والطقس المتقلب الذي شهدته المدينة منذ عدة أيام واستمراره حتى انتهاء النوة، يستعرض "الدستور" نوات الإسكندرية 2024.

عقب انتهاء "نوة الكرم " آخر نوات شهر يناير، تكون قد انقضت أكثر نوات الشتاء شدة ليتبقى 5 نوات شتوية خلال شهري فبراير ومارس.

نوات فبراير ومارس 2024



- نوة الشمس الصغيرة: تأتي على الإسكندرية في 18فبراير وتستمر لمدة 3 ايام غربية أمطار غزيرة.

-نوة السلوم: تبدأ 2 مارس وتستمر لمدة يومين وهي ممطرة.

-نوة الحسوم: تهب في 9مارس وتستمر لمدة 7 أيام يصاحبها رياح جنوبية غربية، وتكون ممطرة غالبًا.

-نوة الشمس الكبيرة: تأتي في 18 مارس، وتستمر لمدة يومين ويصاحبها رياح شرقية، ولا تكون ممطرة غالبًا.

-نوة عوة وبرد العجوزة: آخر النوات الشتوية تأتي في 24 مارس وتستمر لمدة 6 أيام، يصاحبها رياح شرقية.



16نوة ممطرة تشهدها الإسكندرية

وتشهد مدينة الإسكندرية 16 نوة ممطرة بخلاف رياح الخماسين ورياح النقطة وتبدأ في شهر سبتمبر من كل عام مع فصل الخريف وتنتهي مع بداية فصل الربيع، وتتضمن النوات الشتوية بداية من سبتمبر 11 نوة وهم كالتالي:

- نوة غسيل البلح: أول النوات وتأتي في 30 سبتمبر لمدة 3 أيام، يصاحبها رياح غربية وأمطار خفيفة.

- نوة رياح الصليب: تهب يوم 20 من شهر أكتوبر وتستمر النوة لمدة 3 أيام.

- نوة المكنسة: موعدها يوم 16نوفمبر وهي أشد نوات فصل الخريف، ويصحبها أمطار شديدة ورياح شمالية غربية وتستمر 4 أيام.

- نوة باقي المكنسة: موعدها في 22 من نوفمبر، شديدة الأمطار والرياح وتستمر لمدة 4 أيام.

- نوة قاسم: تأتي في 4 ديسمب يصاحبها رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة، وتستمر 5 أيام.

-نوة الفيضة الصغيرة: تبدأ يوم 19 ديسمبر، تصحبها شمالية غربية وأمطار، وتستمر لمدة 5 أيام.

-نوة الميلاد: موعدها 28 ديسمبر شديدة الأمطار، ويصحبها رياح غربية، وتستمر يومان.

- نوة رأس السنة: موعدها 2يناير ويصحبها رياح غربية ممطرة وتستمر 4أيام.

- نوة الفيضة الكبيرة: تهب في 12 يناير وتستمر 6 أيام ويصحبها جنوبية غربية شديدة الأمطار.

-نوة الغطاس: تهب على المحافظة في 19 يناير وتستمر من 3 إلى 5 ايام ويصحبها رياح غربية ممطرة.

- نوة الكرم: تضرب المدينة يوم 28 يناير وتستمر لمدة 7 ايام ويصحبها رياح غربية وأمطار غزيرة.