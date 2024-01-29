أمطار مستمرة بالإسكندرية اليوم الإثنين

شهدت مدينة الإسكندرية أمطارًا مستمرة بدءًا من الساعات الأولى اليوم، بدأت بأمطار متوسطة على مناطق غرب فجر اليوم، وزاد نطاق سقوط الأمطار على مناطق الجمرك ووسط وشرق، حيث متوقع استمرارها وأن تكون على مختلف مناطق المحافظة بناء على التوقعات الواردة من هيئة الأرصاد الجوية.

وتابع اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه يتم التعامل مع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة أثناء المنخفض الجوي المستمر منذ يوم الإثنين الماضي 22 يناير، ونوات الإسكندرية، حيث تستمر تداعيات نوة الكرم غزيرة الأمطار على عروس المتوسط.

وأكد "نافع" على استمرار حالة الطوارئ بالشركة لليوم الثامن على التوالي بتمركز ما يزيد على 180 سيارة ومعدة للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.

وأشار إلى جهود عمال الشركة المستمرة على مدار 24 ساعة، لتطهير الشنايش والمطابق، لرفع أي مخلفات جرفتها مياه الأمطار.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن من المتوقع اليوم أن تشهد محافظة الإسكندرية سقوط أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة وخاصة على شمال المحافظة على فترات متقطعة، مع انخفاض في درجات الحرارة يصاحب ذلك نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس تصل سرعتها إلى 50- 70 كم/ س، ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط (3- 4) أمتار.

وشدد رئيس شركة الصرف الصحي على جميع العاملين على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على سلامة العاملين والمواطنين.

كما ناشد المواطنين الإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار على رقم الخط الساخن 175، أو على رقم الواتس ⁦1201175175.

وتتابع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الأحياء تداعيات الطقس على مدار الساعة، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي آثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أولًا بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيرًا على المواطنين، حيث كثفت جميع الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية المُكبرة، لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة.

امطار على الإسكندرية

امطار على الإسكندرية

امطار على الإسكندرية