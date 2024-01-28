الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 278 محضرا والتحفظ على 943 حالة إشغال في حملات بالإسكندرية

حملات بأحياء الإسكندرية
حملات بأحياء الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء على التأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية والتواصل الدائم مع المواطنين، وإزالة الإشغالات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار وجودة المنتجات.

وفي هذا الصدد، شن حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مُكبرة للتفتيش على الأسواق والمنشآت التجارية استهدفت منطقة المعمورة الشاطئ.

غلق وتشميع منشأة وتحرير 18 محضرا

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع منشأة وتحرير 18 محضر متنوع و30 إنذار وإعدام 10 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والتحفظ على 200 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 34 ألف جنيه.

وقادت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة برئاسة المهندس اسلام عودة حملة مُكبرة للتفتيش على المنشآت التجارية شملت شارع عبد الفتاح السمنودي، سوق راتب، ميدان التحرير، وأسفرت الحملة عن فرض غرامات فورية تقدر ب 69 ألف جنيه وتحرير 19 محضر متنوع، و27 انذار والتحفظ على 49 حالة إشغال متنوع.

وقام حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب بحملة مُكبرة للتفتيش على المنشآت التجارية استهدفت شارع المعسكر الروماني، شارع سوريا، طريق الجيش بمنطقة رشدي، وأسفرت الحملة عن إعدام 28 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 26 محضرا متنوعا والتحفظ على 145 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ 40 ألف جنيه.

التحفظ على 456 حالة إشغال متنوع في العجمي

وشهد حي العجمي برئاسة هدى أبوكليلة حملة مُكبرة للتفتيش على المحال والمنشآت التجارية، شملت منطقة البيطاش، البوابة 8، طريق إسكندرية مطروح، ابو يوسف وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع منشأة وتحرير 18 محضر متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 25 ألف جنيه والتحفظ على 456 حالة إشغال متنوع.

ونفذ حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مُكبرة للتفتيش على المنشآت التجارية شملت شارع مسجد سيدى بشر، شارع جمال عبد الناصر، شارع الياسمين، شارع فاروق درويش وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 8 محاضر و32 إنذار وضبط عدد 14 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 15 ألف جنيه.

وواصل حي العامرية أول برئاسة السيد موسى حملاته للتفتيش على المحال التجارية شملت منطقة العامرية وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 73 محضر متنوع والتحفظ على 35 حالة إشغال متنوع.

بينما قام حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان بحملة مُكبرة للتفتيش على المنشآت التجارية استهدفت شارع المكس بالقباري ومنطقة المفروزة، وأسفرت الحملة عن تحرير 40 محضر متنوع و15 إنذار، والتحفظ على 44 حالة إشغال متنوع.

حملات بأحياء الإسكندرية
حملات بأحياء الإسكندرية
حملات بأحياء الإسكندرية
حملات بأحياء الإسكندرية
حملات بأحياء الإسكندرية
حملات بأحياء الإسكندرية
حملات بأحياء الإسكندرية
حملات بأحياء الإسكندرية
محافظ الإسكندرية ضبط الاسعار الأجهزة التنفيذية ردع المخالفين الإسكندرية

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