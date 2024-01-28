اصطفاف المعدات الخاصة بتنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، والاستمرار في تنفيذ الموجة 22 والتي كانت أول أيامها أمس، حيث تم تنفيذ 27 قرار لإزالة التعديات على أراضي الدولة بحي منتزه أول ومركز ومدينة برج العرب، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأكد اللواء محمد الشريف على المواجهة الحاسمة بالقانون لأي محاولة تعطيل إجراءات إزالة التعديات، مشيرًا إلى أن الهدف من موجات الإزالة ليس المساس بمراكز قانونية مستقرة، وإنما استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه وإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، شهدت المهندسة جيهان مسعود صباح اليوم اصطفاف المعدات الخاصة بتنفيذ حملات الإزالة، كما قامت بالتنسيق بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء لبدء المرحلة الأولى من الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والتي بدأت بالفعل اعتبارًا من 27يناير الجاري، مشددة على جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء بأهمية المرور على الأراضي التي تم تنفيذ الإزالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى.

تنفيذ 27 قرار لإزالة التعديات على أراضي الدولة



ومن جانبه؛ أشار المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة؛ أنه خلال اليوم الأول من الموجة 22 تم تنفيذ 24 قرار لإزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة للإدارة المركزية للموارد المائية والري بنطاق مركز ومدينة برج العرب بمساحة إجمالية 12075 سهم و1 قيراط، كما تم تنفيذ 3 قرارات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق حي منتزة أول بمساحة 33 م2 عبارة عن ردم وتشوينات بالمخالفة للقانون.

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