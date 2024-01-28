الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اصطفاف المعدات الخاصة بتنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالإسكندرية

معدات الموجة 22لإزالة
معدات الموجة 22لإزالة التعديات على أراضي الدولة

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، والاستمرار في تنفيذ الموجة 22 والتي كانت أول أيامها أمس، حيث تم تنفيذ 27 قرار لإزالة التعديات على أراضي الدولة  بحي منتزه أول ومركز ومدينة برج العرب، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها. 

وأكد اللواء محمد الشريف على المواجهة الحاسمة بالقانون لأي محاولة تعطيل إجراءات إزالة التعديات، مشيرًا إلى أن الهدف من موجات الإزالة ليس المساس بمراكز قانونية مستقرة، وإنما استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه وإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، شهدت المهندسة جيهان مسعود صباح اليوم اصطفاف المعدات الخاصة بتنفيذ حملات الإزالة، كما قامت بالتنسيق بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء لبدء المرحلة الأولى من الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والتي بدأت بالفعل اعتبارًا من 27يناير الجاري، مشددة على جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء بأهمية المرور على الأراضي التي تم تنفيذ الإزالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى.

تنفيذ 27 قرار لإزالة التعديات على أراضي الدولة 


ومن جانبه؛ أشار المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة؛ أنه خلال اليوم الأول من الموجة 22 تم تنفيذ 24 قرار لإزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة للإدارة المركزية للموارد المائية والري بنطاق مركز ومدينة برج العرب بمساحة إجمالية 12075 سهم و1 قيراط، كما تم تنفيذ 3 قرارات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق حي منتزة أول بمساحة 33 م2 عبارة عن ردم وتشوينات بالمخالفة للقانون.

IMG-20240128-WA0008
IMG-20240128-WA0008
IMG-20240128-WA0007
IMG-20240128-WA0007
IMG-20240128-WA0009
IMG-20240128-WA0009
IMG-20240128-WA0010
IMG-20240128-WA0010
محافظ الإسكندرية أراضي الدولة إزالة التعديات الأراضي الزراعية الموجة 22

مواد متعلقة

محافظ الإسكندرية: تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار

محافظ الإسكندرية: إنجاز 98.53% من شكاوى المواطنين خلال عام 2023

محافظ الإسكندرية ووزيرا التخطيط والتنمية المحلية يتفقدون مركز السيطرة الموحد

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

المعركة الكبرى.. الدولة تبدأ أكبر عملية لخفض استهلاك الدولار: 13 مليار دولار «وفرًا»

"72 ألف دولار مزورة".. كواليس القبض على مندوب إحدى الشركات داخل فرع للبنك الأهلى

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الخطة البديلة.. ماذا ستفعل إسرائيل إذا قررت الخروج من غزة؟

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة

هآرتس: نتنياهو مصمم على جنونه ضد حماس واستهداف غزة