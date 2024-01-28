الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وكيل تعليم الإسكندرية يتابع ورش تدريب وتنمية قدرات المعلمين الجدد

تدريب المعلمين الجدد
تدريب المعلمين الجدد بالإسكندرية

تابع الدكتورعربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأحد، ورش عمل تدريب وتنمية قدرات المعلمين الجدد المتخصصين في وظيفة “معلم فصل” بمسرح مجمع مدارس زهران الرسمية لغات مميز بإدارة شرق، وذلك بحضور محمد سليمان مديرعام الإدارة وعزة عبد العليم مدير إدارة التدريب بالمديرية.

 

إكساب المعلمين الجدد المعرفة والمهارات

وقال مدير مديرية تعليم الإسكندرية إنَّ التدريب يهدف إلى إكساب المعلمين الجدد المعرفة والمهارات والاتجاهات الحديثة لممارسة عمليتى التعليم والتعلم، وذلك لتأهيلهم تربويًّـا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقًـا لمنظومة التعلم الجديدة، وخلق ممارسات التعليم والتعلم من خلال ورش العمل وكيفية استخدام طرق التدريس واستراتيجيات التدريس الحديثة ومعرفة طرق التقويم الجديدة والبعد عن الطرق التقليدية.

تستهدف 906 معلم من المعلمين الجدد

وأوضح “أبوزيد” أنَّ البرنامج التدريبي انطلقت فعالياته اليوم بخمس قاعات تدريب تستهدف 906 معلم من المعلمين الجدد، مشيرًا إلى أنَّ القيادة السياسية تضع التعليم على رأس قائمة الأولويات لكونه ركيزة أساسية في بناء الإنسان والشخصية المصرية لتحقيق رؤية مصر 2030، وحرص القيادة السياسية على إضافة كوادر شابة وضخ دماء جديدة وفق معايير وآليات محددة.

وأكد مدير المديرية على المتدربين ضرورة استثمار الفرصة واغتنامها في تنمية قدراتهم والاستفادة من خبرات المدربين، وممارسة الأنشطة التدريبية المختلفة التي من شأنها محاكاة حقيقية للمارسات داخل قاعات الدراسة مع أبنائنا الطلاب، وكيفية تحفيزهم للبحث والاطلاع، وأشاد بانضباط المتدربين ومشاركاتهم في المواقف التدريبية المختلفة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية باستعداد المديريات لتدريبات المعلمين الجدد الذين تم اختيارهم ضمن الدفعة الثانية من مسابقة 30 ألف معلم.

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تعليم الإسكندرية معلم فصل تنمية قدرات المعلمين المعلمين الجدد محافظة الاسكندرية

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