السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وكيل "تعليم الإسكندرية" يشارك في ورشة التخطيط الاستراتيجي للتعليم

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية

شارك الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم السبت، مع الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج والدكتورة ريهام العزبي مدير مكون التوازن الاجتماعي والاقتصاد الأخضر بالوكالة الألمانية للتنمية والتعاون الدولي (GIZ ) في افتتاح ورشة عمل “مراعاة النوع الاجتماعي والتنمية المستدامة في التخطيط الاستراتيجي للتعليم”

 

جاء ذلك بحضور الدكتورة مشيرة مدير عام التخطيط الاستراتيجي بالوزارة وأمل حسان مدير عام التعليم الفني وممثلي المواد الدراسية والتنمية المستدامة والتدريب والتخطيط الاستراتيجي والتعليم الفني والمناهج.

 

وقال مدير المديرية، إن ورشة العمل بعنوان “تخطيط قطاع التعليم المستجيب للنوع الاجتماعي والاقتصاد الأخضر” ويتم تنظيمها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنظمة اليونيسيف والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وتستهدف العاملين بالمناهج والتخطيط الاستراتيجي والتعليم الفني والتدريب والتنمية المستدامة والتربية النفسية والمواد الدراسية، وتستمر الورشة لمدة خمسة أيام انطلقت اليوم لتستمر حتى الأربعاء المقبل الموافق 24 من يناير الجاري.

 

وأوضح “أبوزيد” أنَّ الورشة تهدف إلى تسهيل التعلم المتبادل حول تحقيق التوازن بين النوع الاجتماعي ودعم الاقتصاد الأخضر في قطاعي التعليم العام والفني، حيث مارس المستهدفون اليوم العديد من الأنشطة التدريبية لتعزيز وتحقيق الهدف العام للورشة.

 

يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة المصرية، وفي ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتنظيم ورش العمل التي تهدف إلى تعزيز التوعية بالنوع الاجتماعي.

 

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التربية والتعليم الوكالة الألمانية التخطيط الاستراتيجي للتعليم الاقتصاد الأخضر تعليم الإسكندرية

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