الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدير "تعليم الإسكندرية": لا شكاوى في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية

جولة وكيل وزارة التربية
جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، امتحانات امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في 384 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع بالإسكندرية وفق الجداول المعلنة، حيث ادي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية في اللجنة الأولى وامتحان مادة التربية الدينية في اللجنة الثانية. 

 

وقال الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن اللجان الامتحانية شهدت حالة من الانضباط والالتزام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات.

 

 وأجرى “أبو زيد” جولة تفقدية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بمدرسة قايتباي الإعدادية للبنين بإدارة الجمرك، وذلك بحضور أميمة طه مدير عام الإدارة، وأشاد بانضباط اللجان، ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح، وكذلك دليل اللجان والالتزام بكافة التعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات.

 

وفي سياق متصل، تابع مدير تعليم الإسكندرية الامتحانات وتفقد لجان مدرسة السلام الإعدادية بإدارة غرب، وأشاد بانضباط العملية الامتحانية ووجود دليل اللجان والاهتمام بمستوى نظافة المدرسة  ووضوح ورقة الأسئلة.

 

وأكَّد مدير المديرية، أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات بالإدارات التعليمية لم تتلقَّ أية شكاوى بشأن امتحانات اليوم.

جدير بالذكر أن عدد المقيدين بامتحان الشهادة الإعدادية بلغ  106648 طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام  384  لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، منها 62 لجنة بإدارة المنتزه أول، و41 لجنة بالمنتزه ثان، و78 بإدارة شرق، و39 لجنة بوسط الإسكندرية، و25 لجنة بغرب، و10 لجان بالجمرك، و44 لجنة بالعجمي، و34 بالعامرية، و39 بإدارة برج العرب.

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الفصل الدراسي التربية والتعليم محافظ الإسكندرية اللجان الامتحانية غرفة عمليات

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