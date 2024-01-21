الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم الإسكندرية" يتابع سير الامتحانات ويطمئن أولياء الأمور

جولة وكيل وزارة التعليم
جولة وكيل وزارة التعليم بالإسكندرية

أجرى الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأحد، جولة لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بعدد من مدارس المحافظة في يومها الثالث وسط حالة من الانضباط والالتزام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات.

وتفقد مدير المديرية انتظام سير العملية الامتحانية بمدرسة الشهيد النقيب محمد أحمد عبده بإدارة شرق وذلك بحضور محمد سليمان مدير عام الإدارة حيث يؤدي الطالبات امتحان مادة اللغة الأجنبية، وأشاد بانضباط اللجان ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان والالتزام بكافة التعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات.

والتقى وكيل وزارة التعليم مع أولياء الأمور أمام اللجنة وطمأنهم على مستوى الامتحانات، كما تفقد لجان مدرسة السيوة الحسنة الإعدادية بنات، ولجنة مصطفى النجار الرسمية لغات بذات الإدارة.

وفي إطار متابعة امتحانات التعليم الفني، تابع "أبوزيد" الامتحانات وتفقد لجان مدرسة مصطفى كامل الثانوية الصناعية بنات بإدارة شرق، وأشاد بانضباط العملية الامتحانية ووجود دليل اللجان والاهتمام بمستوى نظافة المدرسة ووضوح ورقة الأسئلة.

وأكَّد مدير المديرية أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات بالإدارات التعليمية لم تتلقَّ أية شكاوى بشأن امتحانات اليوم.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024.

وكان قد شارك الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم، أمس السبت، مع الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج والدكتورة هانم حسن ممثل اليونيسيف والدكتورة ريهام العزبي مدير مكون التوازن الاجتماعي والاقتصاد الأخضر بالوكالة الألمانية للتنمية والتعاون الدولي ( GIZ) في افتتاح ورشة عمل مراعاة النوع الاجتماعي والتنمية المستدامة في التخطيط الإستراتيجي للتعليم.

جولة وكيل وزارة التعليم بالإسكندرية
جولة وكيل وزارة التعليم بالإسكندرية
جولة وكيل وزارة التعليم بالإسكندرية
جولة وكيل وزارة التعليم بالإسكندرية
جولة وكيل وزارة التعليم بالإسكندرية
جولة وكيل وزارة التعليم بالإسكندرية
مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية الفصل الدراسي الأول أعمال الامتحانات امتحانات الإعدادية تعليم الإسكندرية

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