الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الإسكندرية تبدأ تنفيذ الدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"

تدريب المرأة تقود
تدريب المرأة تقود في الإسكندرية

بدأت محافظة الإسكندرية، اليوم، تنفيذ الدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بمركز الإسكندرية للتدريب بالديوان العام.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كامل الدعم للمرأة المصرية، وتحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وتابعت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، فعاليات اليوم التدريبي الأول من البرنامج، مؤكدة على الاهتمام الذي توليه الدولة للارتقاء بمكانة المرأة وإعداد كوادر نسائية قادرة على تولي المناصب القيادية.

وثمنت ما حققته المرأة المصرية في كافة المجالات، مشيرة إلى أن الدولة عززت خطواتها من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

جاء ذلك بحضور ممثلي الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA، والمهندسة إيمان الخولي مدير مركز الإسكندرية للتدريب، والأستاذ أحمد مبروك نائب مدير المركز.

ويذكر أن برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" يستهدف السيدات في الفئة العمرية من 22 إلى 50 عام العاملات بالقطاع العام والخاص والهيئات المختلفة ورائدات الأعمال، ويهدف إلى تأهيل السيدات في المحافظات المصرية بغرض تمكينهن اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في مجتمعاتهن، ويقدم البرنامج حزمة تدريب متنوعة من المهارات الإدارية والشخصية لتطوير قدراتهن على القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال، والتحول الرقمي، والتوعية بأهداف التنمية المستدامة.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في 16نوفمبر الماضي فعاليات انتهاء البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، حيث تم إطلاق برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" كأحد البرامج التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت مظلة "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة"،بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة.

وخلال الاحتفال أكد الشريف على دور المرأة المصرية وإدراك القيادة السياسية لأهمية تمكين المرأة، حيث تؤمن الدولة بأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق في مجتمعنا دون مشاركة إيجابية من المرأة كما تؤمن بأهمية دورها وتسعى لتفعيل إسهامها في الحياة العامة، وتتبنى سياسات تؤدى إلى تدعيم مكانتها اقتصاديا واجتماعيا.

 

 

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محافظة الاسكندرية المرأة تقود الأكاديمية الوطنية للتدريب محافظ الإسكندرية اليوم التدريبي الأول

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