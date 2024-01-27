موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024، هو محل بحث أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية بالإسكندرية، حيث انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول في 24 يناير الجاري، لتبدأ أعمال التصحيح ورصد الدرجات استعدادًا لإعلانها قريبًا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024

زادت عمليات البحث خلال الساعات الماضية عن موعد ظهور نتتجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية، حيث بدأ تصحيح امتحانات المواد الدراسية عقب انتهاء الامتحانات مع التأكيد على التدقيق خلال التصحيح ورصد الدرجات، وسادت حالة من الترقب بين الطلاب وأولياء الأمور لانتظار إعلان النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس

وانطلقت امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة الإسكندرية يوم الأربعاء الموافق 17 من يناير 2024 وانتهت في 24 من يناير الجاري، وذلك وسط استعدادات مكثفة خلال أيام الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتهيئة المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة ملائمة للطلاب.

وبلغ عدد المقيدين بامتحان الشهادة الإعدادية 106648 طالبًـا أدوا امتحاناتهم أمام 384 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، منها 62 لجنة بإدارة المنتزه أول، و41 لجنة بالمنتزه ثان، و78 بإدارة شرق، و39 لجنة بوسط الإسكندرية، و25 لجنة بغرب، و10 لجان بالجمرك، و44 لجنة بالعجمي، و34 بالعامرية، و39 بإدارة برج العرب.

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، مُشددًا على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات اللازمة.

لا شكاوى من امتحانات الإعدادية بالإسكندرية 2024

ومن جانبه تابع الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم سير الامتحانات بمدارس الإسكندرية، والالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، مشددًا إزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود أي مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.

وأكد أبو زيد على عدم تلقي أي شكاوى خلال امتحانات الشهادة الاعدادية وان الامتحانات مرت بسهولة ويسر على الطلبة والطالبات بالشهادة الإعدادية.

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