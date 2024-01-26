جامعة الإسكندرية تشكل لجنة لتوثيق المباني والمقتنيات التراثية

أكد الدكتور سعيد علام، نائب رئيس جامعة الإسكندرية، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة قامت بتشكيل لجنة لتوثيق مباني الجامعة ومقتنياتها التراثية وذلك ضمن مشروع التراث الثقافي لجامعة الإسكندرية وأنه جارٍ إعداد مجلد كبير يحتوي على كل تراث الجامعة الثقافي بجانب إنشاء وحدة لإدارة التراث الثقافي بها، جاء ذلك خلال انعقاد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد نائب رئيس الجامعة، على الوكلاء ضرورة قيام وحدات السلامة والصحة المهنية بكليات الجامعة بمراجعة كل إجراءات السلامة خلال فترة نوات فصل الشتاء ومراجعة كل الأسطح وكابلات الكهرباء والنوافذ ونقط صرف مياه الأمطار والإنتهاء من كافة أعمال الصيانة اللازمة لها تجنبًا لأي مخاطر محتملة.

مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة

ووافق المجلس على تشكيل لجنة موسعة من وكلاء الكليات للإعداد والمشاركة في المعايير الخاصة بالتصنيف الأخضر للجامعات وكذلك مسابقة المجلس الأعلى للجامعات لإختيار أفضل جامعة صديقة للبيئة في نسختها المقبلة.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتور وليد عبدالعظيم، وكيل كلية الهندسة حول جلسة الاستماع الخاصة بتطوير وزيادة سعة محطة التنقية الغربية لمعالجة الصرف الصحى بهدف حماية بحيرة مريوط والبحر المتوسط من التلوث بالإضافة إلى الاستفادة من مياه الصرف المعالج فى أعمال الزراعة بالدلتا الجديدة.

وناقش المجلس تشكيل لجنة لتنسيق العمل المزارع البحثية بقرية أبيس العاشرة بجامعة الإسكندرية تعظيمًا للاستفادة بموارد الجامعة وذلك بالتنسيق بين كليتي الزراعة بالشاطبي وسابا باشا.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من كلية الطب عن تنظيم الكلية لحملة توعية ضد مخاطر الأدمان بنادي سبورتنج الرياضي وكذلك أقامة الكلية لمعرض الكتاب بالفاصل التعليمي بمستشفي المواساه لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين لعرض مجموعة متنوعة من مختلف الكتب الثقافية والفنية والعلمية بأسعار مخفضة.

كما استعرض المجلس التقرير المقدم من كلية التربية حول تنظيم ورشة عمل لتفعيل المشاركة المجتمعية للجامعات فى القضية السكانية وذلك استعدادا للمشاركة فى المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2024، وكذلك عدد فصول محو الأمية التي تم تسجيلها خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2023.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتور سامح نخلة، مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة حول التحول الرقمي للقياس والتقويم بكليات جامعة الإسكندرية، حيث تم عرض مشروعات التحول الرقمي للقياس والتقويم وذلك بكليات (السياحة والفنادق - والتربية الرياضية بنين- والتربية الرياضية بنات) والممولة من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي.