رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل سفير تنزانيا لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، السفير ريتشارد ماكنزو سفير تنزانيا بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون بين جامعة الإسكندرية والجامعات التنزانية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

شهد اللقاء حضور الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم رحاب مستشار رئيس الجامعة للشئون الإفريقية.

وفي كلمته أكد الدكتور قنصوة حرص جامعة الإسكندرية على توطيد سبل التعاون مع الجامعات التنزانية فى المجالات العلمية المختلفة، وتوفير كافة سبل الرعاية والخدمات التعليمية والبحثية المتميزة للطلاب التنزانيين الدارسين بجامعة الإسكندرية، موضحًا أن جامعة الإسكندرية تعمل جاهدة على تطوير وتنمية مهارات الطلاب الأفارقة بصفة عامة حتي يشاركوا في نهضة بلادهم.

مزيد من التعاون

وأضاف أن جامعة الإسكندرية تتطلع إلى مزيد من التعاون مع الجامعات التنزانية في مجالات المياة والطاقة المتجددة والكهرباء، والاستمرار فى إرسال القوافل الطبية توطيدا للعلاقات التاريخية التي تربط بين الدولتين.

ومن جانبه أشاد السفير التنزاني، بالمستوى العلمي والأكاديمي المتميز لجامعة الإسكندرية، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وتنزانيا.

ولفت أن هناك 47 طالبا تنزانيا يدرسون في جامعة الإسكندرية، كما أكد حرص دولة تنزانيا على تطوير التعاون المشترك مع الجهات الأكاديمية المصرية بصفة عامة وجامعة الإسكندرية بصفة خاصة فى مجالات البرامج التعليمية والمشروعات البحثية المشتركة فى مختلف التخصصات الأكاديمية.

وكان قد استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الاسبوع الماضي، وفد جامعة بيروت العربية، لبحث سبل التعاون وإنشاء فرع دولي ببرج العرب، وتعزيز سبل التعاون بين الجامعتين على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا والمشروعات البحثية وتبادل الخبرات فيما بينهما.

ولفت قنصوة إلى حرص الجامعة على استمرار ودعم هذه العلاقات موضحًا الهدف من الزيارة وهو تفعيل أوجه التعاون الأكاديمي بين الجامعتين بمرحلتي البكالوريوس/الليسانس والدراسات العليا، وكذا التعاون فى مجال المشروعات البحثية، في ظل إتفاقية التعاون التي وقّعها الجانبان.

جامعة الإسكندرية تستقبل سفير تنزانيا

جامعة الإسكندرية تستقبل سفير تنزانيا