رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد الأعمال الإنشائية لكلية الحاسبات وعلوم البيانات

بتكلفة 400 مليون جنيه..

تفقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، سير الأعمال الإنشائية بمبنى كلية الحاسبات وعلوم البيانات بسموحة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد ومراعاة جودة التنفيذ للمبني.

وأوضح أن المبنى مُقام على مساحة 2400م بإجمالي تكلفة تتخطى 400 مليون جنيه، مشددًا على ضرورة توافر البنية التحتية المتكاملة للمبنى الجديد المُقام على أحدث النظم الذكية ليتواكب مع مستجدات العملية التعليمية.

وأشار إلى أن المبنى سوف يضم معامل روبوت وأجهزة ومعدات تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي AI، وذلك بهدف تعزيز البحوث التطبيقية في مجال الروبوتات وإنترنت الأشياء، وتقديم خدمات التدريب للمهتمين بهذا المجال.

ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بكلية الحاسبات والمعلومات بدءًا من العام الدراسي المقبل 2024/2025.

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