الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس جامعة الإسكندرية يتابع سير أعمال الامتحانات بكليات ومعاهد الجامعة

رئيس جامعة الإسكندرية
رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد الامتحانات

تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، سير أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بكليات التجارة، وطب الأسنان، والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، والحاسبات وعلوم البيانات، رافقه خلال الجولة الدكتور علي عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وكان في استقباله العمداء ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب وأمناء الكليات.

وخلال الجولة، اطمئن الدكتور قنصوه، على الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة لأعمال الامتحانات واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حسن سير العملية الامتحانية، وتواجد كافة أعضاء هيئة التدريس المختصين داخل اللجان للإجابة على استفسارات الطلاب وحل أي مشكلة قد تواجه الطلاب خلال فترة الامتحانات، كما وجه العمداء بضرورة تواجد كافة الأطقم الطبية والتمريض للتعامل مع أي حالات طارئة، وانتظام أعمال الكنترولات بالتوازي مع عقد الامتحانات لسرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية، قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

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جامعة الإسكندرية الفصل الدراسي الأول سير العملية الامتحانية أعضاء هيئة التدريس الأطقم الطبية

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