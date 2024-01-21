الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وفد برنامج "رواد وعلماء مصر" يزور جامعة الإسكندرية

رواد وعلماء مصر
رواد وعلماء مصر

استقبل الدكتور هشام سعيد نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأحد، الدكتورة آمال موافى مدير برنامج رواد وعلماء مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وتقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 يهدف البرنامج إلى بناء قدرات الكوادر المصرية العاملة في القطاع الحكومي وغير الحكومي والجامعات المصرية والأهلية والمراكز البحثية من خلال توفير فرص منح دراسية للماجستير ودراسات ما بعد الدكتوراه والتدريبات قصيرة الأجل التى تتوافق مع رؤية مصر 2030، والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.

 جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان جويفل مساعد رئيس الجامعة لشئون فروع الجامعات الدولية والدكتور محمد عبدالكريم عبد ربه عميد معهد الدراسات العليا والبحوث الأسبق ومدير مركز التأقلم مع التغيرات المناخية بالجامعة والدكتور محمود عادل حسان بذات المعهد، والدكتورة دينا وفا نائبة مدير برنامج رواد وعلماء مصر، وليلى اللويندي مدير المنح ببرنامج رواد وعلماء مصر.

وفى كلمته، رحب الدكتور هشام سعيد بالحضور، مؤكدًا حرص جامعة الإسكندرية بتوطيد أواصر التعاون مع برنامج رواد وعلماء مصر والعمل المشترك فى كل المجالات الأكاديمية بشكل عام وفى مجال تغير المناخ بشكل خاص.

وأوضح أن الجامعة نظمت العديد من ورش العمل والدورات التدريبية وينشر باحثيها الكثير من المنشورات العلمية فى المجالات العلمية المتخصصة المتعلقة بهذا الموضوع الحيوى والمجالات الأخرى المتعلقة به كقضايا المياه والطاقة والهيدروجين الأخضر وتطبيقاتها، كما تشارك الجامعة فى تنفيذ المشروعات عبر حاضنة جامعة الإسكندرية للتكنولوجيا Alexandria University Technology Park بشكل يخدم التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار الدكتور على عبدالمحسن، إلى استعداد جامعة الإسكندرية لتطوير التعاون مع برنامج رواد وعلماء مصر والجامعات الأمريكية فى مجال الأنشطة الطلابية المختلفة وبحث إمكانية تنظيم أنشطة وفعاليات طلابية على مستوى الجامعات المصرية.

وأشادت الدكتورة آمال موافي بالتعاون والتنسيق المشترك بين جامعة الإسكندرية وبرنامج رواد وعلماء مصر فى مرحلة البكالوريوس.

وأعربت عن تطلعها إلى تطوير هذا التعاون فى مرحلة الماجستير والدكتوراه في المنح المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والعمل على تكوين المدارس العلمية ودعم الإبتكارات وبراءات الاختراع وتبادل الآراء والأفكار والخبرات في مجالات تغير المناخ والتنمية المستدامة.

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