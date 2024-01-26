الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"أوقاف الإسكندرية" تفتتح مسجد النور بقرية أبومسعود فى العامرية

افتتاح مسجد النور
افتتاح مسجد النور بالإسكندرية

افتتحت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، مسجد النور بقرية أبومسعود بإدارة أوقاف العامرية ثان؛ بحضور الشيخ أحمد عاشور مدير عام الإدارة، تحت إشراف الشيخ سلامة عبدالرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية.

 انطلاق قافلة دعوية من مسجد العتيق

كما انطلقت، اليوم الجمعة، قافلة دعوية من مسجد العتيق لأداء خطبة الجمعة بمساجد إدارة أوقاف برج العرب بحضور كل من: الشيخ سلامة عبدالرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ هاشم سعد الفقي مدير عام الدعوة، والشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة، كما عقدت  قبل انطلاق القافلة مقرأة قرآنية للأئمة المشاركين في القافلة ثم فقرة ابتهالية ثم مجلس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

وانطلق أئمة القافلة لأداء خطبة تحت عنوان "الدفاع عن الأوطان بين الواجب العيني والكفائي وعظم الجزاء"، وعقدت مقارئ الجمهور عقب انتهاء صلاة الجمعة.


غرس حب الوطن في الأبناء

وأكد الشيخ وكيل أوقاف الإسكندرية أن الدفاع عن الأوطان شرف لا يعدله شرف ومنزلة لا تدانيها منزلة فإن حبها دين والدفاع عنها شرف والموت في سبيل الحفاظ عليها شهادة، ولا بد لكل واحد منا أن يقدم لوطنه ما يحقق تقدمه وازدهاره.

وناشد الشيخ "سلامة" جموع أفرد الشعب أن يغرسوا حب الأوطان في قلوب أبنائهم وأن يأخذوا العظة والعبرة من الشعوب التي تحيط بهم والتي عبثت رياح الفتن ببلادهم فأفسدتها ودمرتها، مختتمًا حديثه سائلًا المولى تبارك وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء.

وكان قد شارك الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية في احتفال المركز الثقافي بالعجمي احتفاله بحصولهم على المركز الثالث على مستوى الجمهورية، وكذلك محاضرة دينية بمناسبة الإسراء والمعراج تحت عنوان الإسراء والمعراج دروس وعبر.

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مديرية الأوقاف بالإسكندرية خطبة الجمعة الدفاع عن الأوطان حب الوطن أوقاف الإسكندرية

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